В столице обновлён 124-летний рекорд тепла. В Петербурге хоть и обещали до 28 градусов, пока жара не зашкаливает.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 14 часов, в Северной столице плюс 22,8 градуса. «Яндекс» даёт дельту — от 19 до 25 градусов, что на 2 градуса выше климатической нормы. Холоднее в Курортном районе — плюс 18. Ветер тихий — 1,2 м/с, с порывами до 4,5 м/c. Вечером в Петербурге будет плюс 22, что на 7 градусов выше климатической нормы. Сегодня и в ближайшие дни в городе, напомним, возможны дожди, грозы и град. Яркая гроза прогремела сегодня ночью.