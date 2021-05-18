В столице обновлён 124-летний рекорд тепла. В Петербурге хоть и обещали до 28 градусов, пока жара не зашкаливает.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 14 часов, в Северной столице плюс 22,8 градуса. «Яндекс» даёт дельту — от 19 до 25 градусов, что на 2 градуса выше климатической нормы. Холоднее в Курортном районе — плюс 18. Ветер тихий — 1,2 м/с, с порывами до 4,5 м/c. Вечером в Петербурге будет плюс 22, что на 7 градусов выше климатической нормы. Сегодня и в ближайшие дни в городе, напомним, возможны дожди, грозы и град. Яркая гроза прогремела сегодня ночью.
В столице же так тепло, как сегодня, в этот день не было за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. В полдень столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 29,2 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в далёком 1897 году. «Учитывая, что сегодняшний график суточного хода температуры воздуха почти на 2° опережает график минувшего дня, а максимальный прогрев придётся на период 16–17 часов, можно предположить, что температурный максимум достигнет +32…+33°, а это уже близко к абсолютному рекорду майской жары, составляющему +33,2°, и наблюдавшемуся 28 мая 2007 года, — отмечает метеоролог. — Точное значение нового рекорда будет известно после 21 часа по местному времени».
Кроме того, в Москве ожидается сильный ветер. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 20:00 18 мая в Москве ожидается ветер порывами до 18 м/с», — цитирует ТАСС столичное ГУ МЧС.