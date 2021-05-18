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Светофор на Невском умер в грозу. Не прошло и 7 минут, как случилось ДТП

В центре Петербурга ночью столкнулись машины из-за неработающего светофора

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Светофоры на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы снова функционируют, пробки там рассосались.

Электрическое оборудование на одном из самых загруженных перекрёстков Центрального района Петербурга отключилось во время грозы в ночь на 18 мая, рассказывает читатель «Фонтанки» Михаил. Через семь минут на нерегулируемом перекрёстке, на пустой дороге, столкнулись два автомобиля.

Напомним, утром Невский и Садовая встали. Светофор удалось починить не с первого раза.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным на 10:36, загруженность дорог Петербурга составляет обычные для данного времени суток 4 балла. Утренний максимум составил 6 баллов, что тоже нормальный показатель. Самыми загруженными магистралями утром стали Приморский проспект в центр (10 баллов), Витебский проспект в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов). Три крупнейшие пробки стояли на внешнем кольце КАД от Мурманского шоссе до Колтушского шоссе (6,2 км), на Колтушском шоссе перед КАД (5,5 км), на Пулковском шоссе перед КАД (5,5 км).

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

мухомор
Не только лишь все могут смотреть в знаки приоритета
gencon
Оборотням всегда скучно заниматься регулирование дорогого движения, за исключением приказа сверху для развозки жуликов по городу. Ведь там нет дохода. Лучше эвакуцией заняться
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