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В Петербурге пробки. На Невском коллапс: сломался светофор, попытка его починить провалилась

В центре Петербурга растут заторы

На дорогах Петербурга с утра 18 мая довольно плотно. К 8:25 их загруженность достигла 6 баллов, что на 1 выше, чем обычно в это время суток, сообщает «Яндекс».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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На перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы коллапс из-за неработающих светофоров, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки». В какой-то момент приехал мастер, починил, светофоры заработали, он уехал. А через пять минут щелчок — и опять погасли.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Регулировать движение пытался прохожий, но недолго. К 8:20 на место прибыли сотрудники ГИБДД и начали регулировать потоки транспорта.

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По данным «Яндекса», и на Садовой, и на Невском образовались плотные пробки.

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К 8:37 светофор снова включили, но не работает стрелка с Невского на Садовую по направлению к Адмиралтейству. Сотрудник ГИБДД продолжает руками разруливать потоки.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

Бывший Патриот
Господи боже, уже любая проблемка в этой стране становится не решаемой, в чем проблема поставить сотрудника гибдд с жезлом и свистком, вроде это их прямая работа. Или опять нато и евреи не дают? стыдно просто
Mash
Заголовок - как-будто земная ось сошла с коррдинат
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