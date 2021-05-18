На перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы коллапс из-за неработающих светофоров, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки». В какой-то момент приехал мастер, починил, светофоры заработали, он уехал. А через пять минут щелчок — и опять погасли.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Регулировать движение пытался прохожий, но недолго. К 8:20 на место прибыли сотрудники ГИБДД и начали регулировать потоки транспорта.
По данным «Яндекса», и на Садовой, и на Невском образовались плотные пробки.
К 8:37 светофор снова включили, но не работает стрелка с Невского на Садовую по направлению к Адмиралтейству. Сотрудник ГИБДД продолжает руками разруливать потоки.