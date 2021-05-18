Телефонные мошенники сорвали банк в Петербурге: пенсионерка подарила им 11 миллионов

Телефонные мошенники продемонстрировали ненасытную алчность в Петербурге. Их не удовлетворили скопленные пенсионеркой миллионы, и следующей целью стала квартира — жертва их не разочаровала.



Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, накануне в отдел полиции Калининского района обратилась 66-летняя жительница проспекта Науки, рассказавшая уже привычную историю. Ещё в апреле ей позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками службы безопасности банка, дальше — по известному сценарию.

От сотен обманутых женщину отличает сумма ущерба. За три апрельских дня она лишилась порядка 6,5 миллиона рублей со своих счетов, взяла несколько кредитов почти на 730 тысяч и перевела и эти деньги. В покое её не оставили. Петербурженка, некогда работавшая в компании, которая занималась организацией выставок в стране и за её пределами, после смерти родителей осталась в квартире одна. Жилплощадь аферисты уговорили продать, вырученные деньги — перевести им.

