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Телефонные мошенники сорвали банк в Петербурге: пенсионерка подарила им 11 миллионов

В Петербурге женщина перевела телефонным мошенникам более 11 млн рублей

Телефонные мошенники продемонстрировали ненасытную алчность в Петербурге. Их не удовлетворили скопленные пенсионеркой миллионы, и следующей целью стала квартира — жертва их не разочаровала.

Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, накануне в отдел полиции Калининского района обратилась 66-летняя жительница проспекта Науки, рассказавшая уже привычную историю. Ещё в апреле ей позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками службы безопасности банка, дальше — по известному сценарию.

От сотен обманутых женщину отличает сумма ущерба. За три апрельских дня она лишилась порядка 6,5 миллиона рублей со своих счетов, взяла несколько кредитов почти на 730 тысяч и перевела и эти деньги. В покое её не оставили. Петербурженка, некогда работавшая в компании, которая занималась организацией выставок в стране и за её пределами, после смерти родителей осталась в квартире одна. Жилплощадь аферисты уговорили продать, вырученные деньги — перевести им.

После заявления женщины в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с ущербом в 11,6 миллиона рублей.

В апреле в Петербурге правоохранители накрыли предполагаемую преступную группу телефонных аферистов, точнее — поймали хвост. Голова, как полагают, за пределами России. Следственный комитет заявил о задержании 12 человек, арестовать просили четверых, но суд отказал.

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Комментарии (6)

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.... после таких статеек, звонков с Украины в СПб станет больше ....
АСмуров
Похоже что по упоминанию мошенников в новостях СПБ держит первое место в России и может быть даже в мире.
Noisymouse
Боже, ну что людям стоит сказать одну фразу - "Спасибо, я сейчас позвоню в свой банк и все выясню". Все. "Служба безопасности" тут же сливается. Сомневаешься - на самом деле позвони и все выясни. 66 лет - до маразма еще далеко, ну, как так-то?
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