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Президент России ввел усиленные меры безопасности перед Евро-2020 в Петербурге

На территории Петербурга и Ленинградской области вводятся усиленные меры безопасности на период проведения чемпионата Европы по футболу. Указ президента России Владимира Путина опубликован 17 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности», — говорится в тексте документа.

Согласно документу, в указанный период времени, к примеру, должна быть ограничена работа производств, на которых используют взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Традиционно будет ограничен оборот гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов. Не получится также купить сильнодействующие и ядовитые вещества.

Физлица и транспорт в контролируемые зоны смогут попасть после досмотра с применением технических средств. Кроме того, Путин поручил Минтрансу установить зоны, которые нельзя пролетать и проплывать.

Президент поручил образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности, его возглавит первый заместитель директора ФСБ.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Обновлённый календарь матчей Евро-2020 с учётом дополнительных матчей в Петербурге смотрите здесь. «Фонтанка» собрала в одном материале всё, что известно о грядущем чемпионате.

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Комментарии (3)

АСмуров
>Президент России ввел усиленные меры безопасности
Разумно, адекватно оценивает ситуацию в СПБ.
Igor_VS
Зачем ФСБ. В Европе этим занимается полиция. Кстати возможны демарши. Вдруг опять вмешается политика.
bluxer
Не понял. Опять футбол какой-то намечается? вау.
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