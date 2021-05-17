Президент России ввел усиленные меры безопасности перед Евро-2020 в Петербурге

На территории Петербурга и Ленинградской области вводятся усиленные меры безопасности на период проведения чемпионата Европы по футболу. Указ президента России Владимира Путина опубликован 17 мая на официальном интернет-портале правовой информации.



«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности», — говорится в тексте документа.



Согласно документу, в указанный период времени, к примеру, должна быть ограничена работа производств, на которых используют взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Традиционно будет ограничен оборот гражданского и служебного оружия, а также боеприпасов. Не получится также купить сильнодействующие и ядовитые вещества.