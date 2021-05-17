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За газонами и парками Петербурга будут следить 5 учреждений. Ещё одно займется выращиванием саженцев

Петербургские садово-парковые предприятия преобразуют в бюджетные учреждения

Смольный утвердил концепцию реорганизации садово-парковых предприятий Петербурга. 20 организаций сменят на шесть.

Документ одобрен на рабочем совещании правительства 17 мая, об этом сообщает пресс-служба. Сейчас в городе 20 садово-парковых предприятий: 15 из них — это акционерные общества с городским участием, три — ГУП, ещё два — казённые учреждения. Чиновники признают, что чистая прибыль большинства снижается, а износ садово-парковой техники растет. Работники в 2020 году получали почти вдвое меньше средней зарплаты по Петербургу.

«Утвержденная концепция предусматривает создание на базе действующих сегодня предприятий в сфере садово-паркового хозяйства пяти государственных бюджетных учреждений, — сообщили в Смольном. — Кроме того, предлагается отдельно создать бюджетное учреждение по выращиванию посадочного материала — ГБУ «Цветы».Также в состав вновь созданных госучреждений будут включены 89 парков, обслуживаемых комитетом по благоустройству, пять из которых в настоящее время — самостоятельные учреждения».

Предполагается, что в новом формате отрасль заработает в 2022 году, перед этим концепция должна получить одобрение в Управлении федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. «Фонтанка» подробно рассказывала о программе ликвидации унитарных предприятий в городе: среди прочего садово-парковые хозяйства должны объединиться под флагом ГУСПП «Южное» и затем сменить организационно-правовую форму. Формирование ГБУ вместо унитарных предприятий предписано также дорожникам, которые содержат уличную сеть Петербурга.

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Комментарии (9)

264901471
Т.е. очередной паркшеринг. Освобождается 20 парковочных мест. И с них будут доить теперь 6 мееров
warlockblack
Вместо того, чтобы продуктивно работать с частным бизнесом, пили деньги. А когда деньги закончились – бизнес решили ликвидировать и подписать все тоже самое под городской бюджет, оттуда можно будет больше захапать, продолжая ставить дешевые уродские детские площадки и стрич газоны там, где от травы и так почти ничего не осталось.
Karl_Ivanovich
Недобор - обычно это у семи нянек дитя без глазу.
Видимо времена тяжёлые - решили пятью "няньками" обойтись...
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