За газонами и парками Петербурга будут следить 5 учреждений. Ещё одно займется выращиванием саженцев

Документ одобрен на рабочем совещании правительства 17 мая, об этом сообщает пресс-служба. Сейчас в городе 20 садово-парковых предприятий: 15 из них — это акционерные общества с городским участием, три — ГУП, ещё два — казённые учреждения. Чиновники признают, что чистая прибыль большинства снижается, а износ садово-парковой техники растет. Работники в 2020 году получали почти вдвое меньше средней зарплаты по Петербургу.



«Утвержденная концепция предусматривает создание на базе действующих сегодня предприятий в сфере садово-паркового хозяйства пяти государственных бюджетных учреждений, — сообщили в Смольном. — Кроме того, предлагается отдельно создать бюджетное учреждение по выращиванию посадочного материала — ГБУ «Цветы».Также в состав вновь созданных госучреждений будут включены 89 парков, обслуживаемых комитетом по благоустройству, пять из которых в настоящее время — самостоятельные учреждения».

