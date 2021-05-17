Более 400 человек пострадали в ДТП в Петербурге за месяц. За год статистика изменилась полярно

Больше трех с половиной сотен серьезных ДТП произошло в Петербурге за апрель 2021 года. В сравнении в апрелем 2020 года, когда действовал режим самоизоляции, число аварий выросло на сотню, пострадавших стало больше в 1,5 раза, а вот число погибших, напротив, снизилось вдвое.



Как сообщает 17 мая пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга, по данным ГИБДД, в минувшем месяце в городе произошло 365 ДТП с пострадавшими. В них погибли 7 человек, еще 409 человек получили травмы. В апреле 2020 года было зафиксировано 235 дорожных аварий, в которых пострадали люди. Травмы в них получили 269 человек, а вот погибших было 13.