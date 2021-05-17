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Более 400 человек пострадали в ДТП в Петербурге за месяц. За год статистика изменилась полярно

Более 350 ДТП с пострадавшими произошло в Петербурге в апреле

Больше трех с половиной сотен серьезных ДТП произошло в Петербурге за апрель 2021 года. В сравнении в апрелем 2020 года, когда действовал режим самоизоляции, число аварий выросло на сотню, пострадавших стало больше в 1,5 раза, а вот число погибших, напротив, снизилось вдвое.

Как сообщает 17 мая пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга, по данным ГИБДД, в минувшем месяце в городе произошло 365 ДТП с пострадавшими. В них погибли 7 человек, еще 409 человек получили травмы. В апреле 2020 года было зафиксировано 235 дорожных аварий, в которых пострадали люди. Травмы в них получили 269 человек, а вот погибших было 13.

Более 80% таких аварий произошли из-за нарушения ПДД водителями, отмечают в комитете. Только за апрель комплексы фотовидеофиксации зафиксировали почти 400 тысяч нарушений правил дорожного движения, всего же с начала года камеры засекли из более 1 миллиона.

В настоящее время в Петербурге работают 340 стационарных, мобильных и передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД. С середины мая превышение скорости на городских дорогах фиксируют 20 новых передвижных комплексов. В 2021 году количество комплексов фотовидеофиксации в городе увеличат более чем вдвое.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра, портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и сайте ГИБДД РФ.

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