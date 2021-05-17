Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», который, в том числе, разрешает сотрудникам МВД применять боевую технику против участников массовых акций. Об этом 17 мая сообщил официальный сайт белорусского лидера.

«Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков», — отмечается в сообщении на сайте белорусского президента.

Фото: president.gov.by Поделиться Поделиться







Кроме того, белорусские милиционеры получили право «запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности». Под запрет попала и аудиозапись «окружающей обстановки». Также впредь при задержании милиция вправе проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей, транспортных средств.

Пакет поправок наделяет органы внутренних дел Белоруссии правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные, отмечает «Интерфакс».

Среди новаций законодательства есть и предложения отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, создать подразделения по противодействию киберпреступности, по гражданству и миграции. Вместе с тем вводится запрет на гласность в работе МВД «в той мере, в которой это не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, законодательства, определяющего порядок административного процесса, законодательства об оперативно-разыскной деятельности».



Александр Лукашенко также подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции. В частности, разрешается изменить внешность лица, подлежащего охране, когда его нельзя защитить другими мерами, отмечает информагентство.

9 мая Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства. Документ в такой ситуации автоматически вводит на территории страны чрезвычайное или военное положение. После выборов президента в 2020 году Александр Лукашенко неоднократно появлялся около государственных объектов с оружием в руках.

В октябре 2020 года начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков заявлял о гуманном применении огнестрельного оружия к протестующим.

«Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных «острокопытных» мы с улицы уберем. Против любого, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, будет применено огнестрельное оружие», — заявлял высокопоставленный силовик в разгар протестов после выборов президента Белоруссии.



Через несколько дней глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиционер вправе использовать боевое оружие, если на него нападет диверсант или террорист и применит к нему насилие.

Во время масштабных протестов осенью 2020 года митингующих жёстко задерживали, сажали в изоляторы, а затем решали их судьбу в судах. ЕС отреагировал на ситуацию в стране санкциями. Кремль заявлял, что поддерживает легитимного президента Белоруссии.

