Facebook могут оштрафовать еще на 28 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Московский суд рассказал о дополнительных штрафах для Facebook. Американская социальная сеть не в полном объеме удаляет запрещенную в России информацию.
«Компании [Facebook] грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей», — сообщили ТАСС 17 мая в 422-м мировом судебном участке.
Четыре протокола поступили в суд. Соцсеть подозревают в нарушении по
В начале мая стало известно, что социальные сети Twitter и Facebook, а также корпорация Google могут получить новые миллионные штрафы за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.