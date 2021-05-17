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Facebook могут оштрафовать еще на 28 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Московский суд рассказал о дополнительных штрафах для Facebook. Американская социальная сеть не в полном объеме удаляет запрещенную в России информацию.

«Компании [Facebook] грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей», — сообщили ТАСС 17 мая в 422-м мировом судебном участке.

Четыре протокола поступили в суд. Соцсеть подозревают в нарушении по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

В начале мая стало известно, что социальные сети Twitter и Facebook, а также корпорация Google могут получить новые миллионные штрафы за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

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