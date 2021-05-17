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В Петербурге ищут свободного художника, разрисовавшего запрещённым станцию метро

На станции «Спасская» в петербургском метро изобразили свастику

Сотрудники петербургского метрополитена отмывали одну из центральных станций подземки после того, как на ней побывал пассажир с маркером. Художества нашли, автора — ещё нет.

Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, свастику увидели накануне на станции «Спасская». Некто оставил приметный рисунок на платформе. Запрещённый символ отмыли работники метро, дежурная по станции поставила в известность полицию.

Неизвестный художник не был оригинален. В январе подземную свастику находили в вагоне поезда на станциях «Нарвская» и в вестибюле «Проспекта Славы». По обоим случаям возбудили уголовные дела о вандализме, задержали лицеиста и компанию, состоящую из 16-летних студентов-первокурсников колледжей, их приятельницы того же возраста и 14-летнего школьника. Единственной девушке позднее вменили ещё и угрозу убийством в адрес мусульман.

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Комментарии (6)

265962080
Древние русы много чего рисовали, но почему то из всех светлых символов современные почитатели древнего искусства выбирают только коловрат, а не, например, какой-нибудь алатырь. Удивительно...
265869877
Древнерусский знак солнца, коловрат, отличный светлый символ и он никоем образом не повинен, что его использовали фашисты.
Mash
Навального нарисовал что ли?
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