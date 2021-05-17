В Петербурге ищут свободного художника, разрисовавшего запрещённым станцию метро

Сотрудники петербургского метрополитена отмывали одну из центральных станций подземки после того, как на ней побывал пассажир с маркером. Художества нашли, автора — ещё нет.



Как стало известно «Фонтанке» 17 мая, свастику увидели накануне на станции «Спасская». Некто оставил приметный рисунок на платформе. Запрещённый символ отмыли работники метро, дежурная по станции поставила в известность полицию.



Неизвестный художник не был оригинален. В январе подземную свастику находили в вагоне поезда на станциях «Нарвская» и в вестибюле «Проспекта Славы». По обоим случаям возбудили уголовные дела о вандализме, задержали лицеиста и компанию, состоящую из 16-летних студентов-первокурсников колледжей, их приятельницы того же возраста и 14-летнего школьника. Единственной девушке позднее вменили ещё и угрозу убийством в адрес мусульман.

