Юной петербурженке, задержанной за свастику в метро, вменяют ещё и угрозу убийством в адрес мусульманки

Центр «Э» продолжает работать с подростками, задержанными за свастику и националистическую надпись. Она, напомним, была сделана в вагоне поезда, курсирующего по первой линии Петербургского метрополитена.
Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, накануне полиция по Кировскому району возбудила в отношении 16-летней «валькирии» ещё одно уголовное дело (первое было по статье о вандализме). Девушке вменяют угрозу убийством по мотивам расовой ненависти. Оперативники считают, что она, находясь в том самом разукрашенном вагоне 4 января, угрожая ножом, высказывала неприятное о национальности и религии другой пассажирки. Последняя не на шутку испугалась. Мера пресечения для петербурженки не изменялась — она остаётся под домашним арестом.
О девушке известно немного: соцсети она ведёт под вымышленным именем, её друзья болеют за ФК «Зенит». В 2019 году УМВД по Приморскому району объявляло барышню в розыск — та сбежала от мамы и отчима.
В начале января полиция задержала компанию, состоящую из 16-летних студентов-первокурсников колледжей, их приятельницы того же возраста и 14-летнего школьника. Центр «Э» вышел на них после обнаружения свастики и надписи про страну и русских в вагоне метро.