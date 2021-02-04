Юной петербурженке, задержанной за свастику в метро, вменяют ещё и угрозу убийством в адрес мусульманки

Центр «Э» продолжает работать с подростками, задержанными за свастику и националистическую надпись. Она, напомним, была сделана в вагоне поезда, курсирующего по первой линии Петербургского метрополитена.

Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, накануне полиция по Кировскому району возбудила в отношении 16-летней «валькирии» ещё одно уголовное дело (первое было по статье о вандализме). Девушке вменяют угрозу убийством по мотивам расовой ненависти. Оперативники считают, что она, находясь в том самом разукрашенном вагоне 4 января, угрожая ножом, высказывала неприятное о национальности и религии другой пассажирки. Последняя не на шутку испугалась. Мера пресечения для петербурженки не изменялась — она остаётся под домашним арестом.