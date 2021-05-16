Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал четыре гола в ворота «Тамбова» в 30 туре РПЛ (игра закончилась со счетом 5:1). В интервью пресс-службе петербургской команды форвард заявил, что изначально у него были сомнения в том, стоит ли ехать на игру.



«Из-за сборной решил прилететь, чтобы быть в тонусе, потому что с «Уфой» игру пропустил. Сложилось все шикарно! Вообще выходил с планами отдать пару голевых, чтобы ребят обойти, а тут так получилось. Волшебное чувство — вчера родился сын, сегодня покер, думаю, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице! Соску я сразу спрятал, но все время о ней думал — придерживал, чтобы не выпала», — признался Дзюба (первый гол он отмечал с соской во рту, посвятив его родившемуся вчера сыну).