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Дзюба: Вчера родился сын, сегодня покер, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице!

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал четыре гола в ворота «Тамбова» в 30 туре РПЛ (игра закончилась со счетом 5:1). В интервью пресс-службе петербургской команды форвард заявил, что изначально у него были сомнения в том, стоит ли ехать на игру.

«Из-за сборной решил прилететь, чтобы быть в тонусе, потому что с «Уфой» игру пропустил. Сложилось все шикарно! Вообще выходил с планами отдать пару голевых, чтобы ребят обойти, а тут так получилось. Волшебное чувство — вчера родился сын, сегодня покер, думаю, наконец-то грузовичок перевернулся на моей улице! Соску я сразу спрятал, но все время о ней думал — придерживал, чтобы не выпала», — признался Дзюба (первый гол он отмечал с соской во рту, посвятив его родившемуся вчера сыну).

Напомним, что благодаря четырем голам Дзюба стал лучшим бомбардиром сезона 2020/21 с 20 голами. Кроме того, форвард вышел на первое место по количеству забитых мячей в истории РПЛ (137), опередив другого бывшего нападающего «Зенита» — Александра Кержакова (133).

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Комментарии (5)

djkey
Вариант "и на нашей улице будет праздник"
и на нашей улице перевернётся грузовик с самогоном/водкой/алкоголем
Настолько распространена, что можно считать народным фольклором.
260708081
Он точно адекватен? Какая связь соски с грузовичком?
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