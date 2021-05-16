Тромбоз королевской крови. Осложнения после вакцины AstraZeneca обнаружены у принцессы Кентской

У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca диагностировали тромбоз. Об этом 16 мая сообщает РБК со ссылкой на The Sun.



Принцессе Кентской Марии Кристине фон Рейбниц 76 лет, оба компонента вакцины ей вкололи в начале 2021 года. Спустя некоторое время ее состояние вызвало обеспокоенность врачей. Специалисты считают риск для здоровья принцессы минимальным, а связь между вакцинацией и появлением тромбов — недоказанной. В конце 2020 года Мария Кристина фон Рейбниц переболела COVID-19, но все равно решила вакцинироваться.

