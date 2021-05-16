Тренерский штаб футбольного «Зенита» определился с заявкой на матч 30-го тура с «Тамбовом». В нем нет ни одного легионера.
Разминка 💪 20 минут до начала матча #ТамбовЗенит pic.twitter.com/20ZTsP6BgS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 16, 2021
Как сообщила 16 мая пресс-служба клуба, на поле выйдут следующие игроки: Даниил Одоевский, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулёв, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Артем Дзюба (капитан команды).
В запасе также нет иностранных футболистов; на скамейке окажутся Михаил Кержаков, Саба Сазонов, Кирилл Кравцов, Сергей Чибисов, Данил Круговой, Даниил Шамкин и Станислав Крапухин.
Состав на заключительный матч чемпионского сезона! #ТамбовЗенит pic.twitter.com/WHN2HHKuaY— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 16, 2021
Заключительный для себя матч сезона «Зенит» проведет с «Тамбовом» в Саранске, игра начнется в 14:00.
Ранее петербургский клуб досрочно оформил победу в чемпионате России по футболу, после чего тренерский штаб начал выставлять экспериментальный состав на оставшиеся матчи, в частности с «Уфой».