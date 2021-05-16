В Исландии выставили на продажу извергающийся вулкан, полезный для экономики

В Исландии выставили на продажу участок земли с извергающимся вулканом Фаградальсфьядль, сообщает Bloomberg.



Двадцать наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, где расположен вулкан, готовы продать его как целиком, так и частями. Власти Исландии заявили, что не будут выкупать Фаградальсфьядль, но готовы вложить 70 млн крон ($564 тыс.) в туристическую инфраструктуру вокруг него, если территория останется открытой для публики.



Вулкан находится примерно в 30 километрах от столицы страны Рейкьявика. Он пробудился 19 марта после шести тысяч лет сна. О том, что вулкан больше не спит жителям Исландии сообщил фонтан лавы высотой до 100 метров, который вырвался из жерла Фаградальсфьядля. Вулкан зарекомендовал себя, как стабильная и сравнительно безопасная достопримечательность — ученые и туристы начали снимать его с дронов и даже жарить на нем хот-доги. Геологи считают, что извержение Фаградальсфьядля может продолжаться еще несколько лет, в течение которых он станет еще популярнее и оживит туристическую отрасль региона. В отличие от своего не менее знаменитого предшественника — вулкана Эйяфьядлайёкюдль, который весной 2010 года выбросил в атмосферу столько пепла, что пришлось приостановить авиасообщение во всей северной Европе. Ущерб авиакомпаний тогда составил около 200 миллионов долларов.

