В Исландии извержение вулкана Фаградальсфьядль, который проснулся в пятницу, 19 марта, может продолжаться еще несколько лет и стать новой точкой притяжения туристов.



Профессор вулканологии в Исландском университете Торвальдур Тордарсон утверждает, что все зависит от объема лавы, которая выходит из недр, передает 24 марта Reuters. С начала извержения она вытекает со скоростью от 5 до 10 кубических метров в секунду. По словам эксперта, это слишком быстрый поток, чтобы лава затвердела и закрыла трещину в вулкане.