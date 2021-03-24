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Извержение вулкана в Исландии может затянуться на годы и стать достопримечательностью

В Исландии извержение вулкана Фаградальсфьядль, который проснулся в пятницу, 19 марта, может продолжаться еще несколько лет и стать новой точкой притяжения туристов.

Профессор вулканологии в Исландском университете Торвальдур Тордарсон утверждает, что все зависит от объема лавы, которая выходит из недр, передает 24 марта Reuters. С начала извержения она вытекает со скоростью от 5 до 10 кубических метров в секунду. По словам эксперта, это слишком быстрый поток, чтобы лава затвердела и закрыла трещину в вулкане.

«Если объем станет меньше 3 кубических метров, скорее всего, извержение остановится», — заявил Тордарсон.

Профессор не исключает того, что природное явление затянется на годы и превратится в «идеальный аттракцион» для туристов. В качестве примера он привел вулкан Пуу-Оо на острове Гавайи, извержение которого началось в 1983 году и продолжалось 35 лет.

Как писала «Фонтанка», происшествие было спровоцировано расхождением Североамериканской и Евразийской тектонических плит, между которыми образовались пустоты, которые стали заполняться магмой. В тот момент корреспондент «Фонтанки» находился там и передавал информацию с места событий. Фаградальсфьядль не извергался 800 лет, для пробуждения ему понадобилось около года.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Ну, любое извержение вулкана в Исландии точно становится лингвистической гимнастикой для, например, дикторов, ведущих.....
Piter Russo
Ни одного рейса нет пожарить ребрышки на лаве)
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