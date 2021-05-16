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В Турции заявили, что «нормализация после локдауна» завершится к 1 июня

Процесс нормализации после тотального локдауна в Турции закончится до 1 июня. Об этом 16 мая пишет ТАСС со ссылкой на циркуляр МВД страны.

В документе уточняется, что с 17 мая отменяется запрет на путешествия внутри страны. Комендантский час будет действовать в будние дни с 21:00 до 05:00 и с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В МВД подчеркнули, что ограничения не будут распространяться на иностранных туристов.

Напомним, полный локдаун в Турции ввели 29 апреля — в стране закрыли все офисы и рабочие места, кроме специально оговоренных со стороны МВД.

Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. И вывезла организованных туристов. Ограничения введены до 1 июня. После этого Турция поставила рекорд по приросту заболевших COVID-19.

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Комментарии (1)

ppky0323
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