«Верещагин, не заводи баркас!» Покупать электромобили в Петербурге — удел сильных духом, которым за державу обидно

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Да, электромобили можно заряжать от самой обычной домашней розетки. Любые, даже самые дорогие Porsche Taycan. Да, зимой батарея действительно работает не так прекрасно, как обещает производитель. Нет, электрика в новых машинах не дает массовых отказов, а если вы что-то «наколхозите» и все поломается, вам быстро заменят аккумулятор. Да, это будет дорого. И нет, быстро и дешево купить новый электромобиль у вас в Петербурге не получится. Если вы рассчитываете на что-то подержанное в районе миллиона, это будет правый руль, и закладывайте сразу деньги на замену аккумулятора.



Главная проблема электромобилей в России в том, что их пока катастрофически мало. Со всеми праворульными «японками», которые по забытым было тропам вновь пробираются в страну, на конец 2020 года, по данным «Автостат», на учете их стоит всего 11 тысяч. Из 53 миллионов всех машин в России.

Эксперты прогнозируют, что уже через три года рынок электромобилей России достигнет рубежа в 100 млрд рублей https://www.fontanka.ru/2021/05/11/69909464/. Пока же рынок продаж (а если быть более точным в основном доставки в Россию) новых электромобилей можно оценить в районе 2 млрд рублей.

Как выяснила «Фонтанка», большинство покупателей новых электромобилей берут «кота в мешке»: покататься и хорошенько разглядеть свою будущую машину (или хотя бы такую же), по цене сопоставимую со стоимостью двухкомнатной квартиры в нестыдном районе города, практически невозможно.

Дело в том, что официально в России у дилеров пока вообще продается очень мало электромобилей, всего три модели. Желающим большего разнообразия приходится либо полагаться на услуги посредников, как в случае с самыми популярными в стране Nissan Leaf, либо заказывать машины онлайн с доставкой в соседние страны — так можно приобрести Tesla. Производители, которые в линейке для мирового рынка уже давно имеют массовые модели электромобилей — Volkswagen, Toyota, Hyundai и пр. — в лучшем случае предлагают на своих российских сайтах лишь предзаказ новинок. У большинства же в списке доступных моделей никаких электромобилей нет.



Дефицит электромобилей в России пока настолько велик, что существует даже услуга платного тест-драйва Tesla. Примерно 3 тысячи рублей перекупщики просят за то, чтобы хотя бы примерно понять, какой будет машина, прежде чем выкладывать за нее несколько миллионов.

В Петербурге аналитическое агентство «Автодилер СПб» по итогам прошлого года насчитало 166 новых электромобилей. И надо понимать, что это довольно лукавая цифра — в ней речь идет о поставленных на учет новых машинах, а где они приобретались — статистика умалчивает. К примеру, есть данные о 38 проданных BMW i3. Однако официальные дилеры признают: в салонах их нет. На сайтах у продавцов эти машины не упоминаются как класс, а на странице производителя есть лишь опция предзаказа. При том, что цифра реальных официальных продаж стремится к нулю. Петербуржцы либо ездят за ними в Москву, либо привозят из-за границы. Хотя дилеры заверяют: никуда ездить не надо, можно заказать i3 у нас, на деле ждать ее придется долго.

«Комплектации несколько упразднились»



По данным «Автостата», 83% всех новых покупок в России в 2020 году пришлись на Nissan Leaf, стоимость которой с доставкой составляет примерно 3,5 млн рублей. Подержанные — от 700 тысяч (в более или менее приличном состоянии). Если вы решите поискать себе что-то бюджетное, в 95% случаев это будет именно Leaf и почти наверняка праворульный, из Японии. Есть единичные варианты: Chevrolet Bolt, Hyundai iOnic, Renault ZOE, Fiat 500e и даже еще кое-где остались ВАЗ El Lada. Однако в Петербурге, по данным «Автодилер СПб», преобладают электромобили более высокого класса: Tesla, BMW, Audi. Словно переворачивая наизнанку все представления о массовых и премиальных моделях, самые большие объемы официальных продаж в городе сейчас показывают дилеры Porcshe. В электрическом сегменте, разумеется.

Сергей Сафонов, руководитель «Порше Центр Пулково», рассказал, что все три существующих в городе дилера за четыре месяца 2021 года передали владельцам 47 новых Porsche Taycan. Несмотря на цену, спрос на них сильно превышает предложение. На всю страну квота составляет на этот год 300 машин, а уже продано 205. Купить готовую машину практически невозможно, стоящие выставочные образцы и тест-драйвовые «Тайканы» продавать строго запрещено. Если сейчас заказать, придет он только месяца через четыре.



Не удалось найти в наличии и Jaguar I-Pace. Лучший вариант — дождаться ближайшей поставки уже в начале июня. Правда, повыбирать особо не получится: там уже машины в фиксированной, сильно расширенной комплектации. О базовой версии продавец даже не захотел говорить, терпеливо объясняя: люди, покупая такую машину, собирают ее под себя. Скорее всего, так и есть, но следующая формулировка несколько озадачивает: «У нас раньше действительно были три варианта, и базовая комплектация S начиналась от 6,6 млн рублей, но сейчас комплектации несколько упразднились, и в продаже только топовая версия HSE». Это как минимум на миллион дороже.

Если же следовать заветам Греты Тунберг и быть в тренде мировой автомоды хочется прямо здесь и сейчас, то вариант только один — Audi e-Tron. В базовой комплектации он стоит примерно как Taycan и I-Pace, и один из дилеров готов незамедлительно продать со своего склада две машины в темном цвете. На сайте их цена обозначена «от 6,3 миллионов». То есть те машины, что можно купить прямо сейчас, уже пополнены допопциями и отличаются от цены на сайте на 2 млн рублей. По данным «Автостата Спб», за первые три месяца года таким образом (бери, что дают, или жди четыре месяца) в Петербурге продано 25 электрических Audi, «Ягуаров» — ноль.



О выходе на российский рынок, как обещается, с самым дешевым электромобилем не так давно заявил китайский производитель JAC (читается как «джак»). На сайте дистрибьютора модель под названием iEV7S присутствует, цена единственной комплектации заявлена в 2,5 миллиона, однако фактически в петербургских салонах таких машин нет, и когда будет, никто не знает. Как объясняют, спроса нет. Так что на трех премиальных машинах официальный рынок электромобилей города, собственно, и заканчивается.

Однако в ближайшее время линейка значительно расширится. Так, в «Автодоме» обещают как минимум две новых модели BMW (в категориях примерно как X5 и как M3). Ожидаемый срок поставки — 2 квартал 2021 года. Mercedes уже в этом году обещает два электромобиля (внедорожник и S-класс).

Что же до более близких народу машин, то с ними пока все непросто. К примеру, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в декабре пообещал, что в России электромобили Hyundai (электрическая Kona и самая новая модель — IONIQ 5) появятся в конце 2021 или начале 2022 года. Но конкретики нет. Автоэксперты ожидают, что они будут стоить в районе 2,5–3 миллионов. Ничего более определенного нельзя сказать и о уже представленных международной публике Skoda ENYAQ iV, Volkswagen ID 3 и ID4, Peugeot e-208 и многих других. В соседних странах электромобили в свободной продаже есть уже у любой уважающей себя марки, и заказать их петербуржцы могут пока только там.



Практика применения

«В принципе, в новых электромобилях ломаться нечему. Главная проблема у их владельцев — кузовные элементы. Если помять крыло от Tesla, новое придется ждать 2–4 месяца. Если не повезет и нужного не окажется на складе. Опять же у новых машин нет никаких проблем и с электрикой, самая распространенная причина поломок — если начать «колхозить» с зарядкой», — рассказывает исполнительный директор сети «Евроавто» Виталий Новиков.

«Как правило, у машин старше пяти лет — уже «уставший» аккумулятор. Если больше трех, надо следить за оставшейся емкостью. Нам попадались относительно свежие машины, полного заряда аккумуляторов у которых хватало только на поездку на работу и домой. Куда-то по делам заехать по пути — уже нет. Главные проблемы с такими «уставшими» аккумуляторами начинаются зимой в холода», — объясняет Новиков.

«Запас хода летом 150–170 км, зимой 110 км. Расход зимой 17 квтч/100 км, летом 10–12 квтч/100 км», — описывает реальное положение дел владелец пятилетней машины в одном из объявлений.

Рынок аккумуляторов для электромобилей уже успешно складывается в нашей стране, несмотря на пока микроскопические, в мировых масштабах, объемы. Независимые от дилеров дистрибьюторы подбирают нужные батареи под конкретную модель. Аккумулятор на Leaf стоит в районе 200–300 тысяч. Для Tesla — 600–800. Однако батареи для машин, которые официально поставляются дилерами, лучше у них же и менять — у независимых поставщиков выйдет ненамного дешевле.

Покупатели, готовые выложить по 5–10 миллионов за машину, как правило, не имеют проблем с установкой специальной «промышленной» трехфазной розетки в гараже. Вместе с тем даже официальные дилеры предлагают в виде дополнительного аксессуара переходники, чтобы подключить машину к самой обычной домашней розетке. По словам Евгения Сафонова, даже такая мощная батарея емкостью 93,4 кВт/ч, как у Porsche, вполне приспособлена для домашней зарядки без дорогих специальных устройств. В зависимости от силы тока, заведенного в вашу квартиру, розетка будет отдавать электромобилю 2,4 или 3,7 кВт — как два электрических чайника. Но в таком случае полный цикл зарядки машины займет больше суток, объясняет Евгений Сафонов. Так что его покупатели сразу же устанавливают дома специальное оборудование.

«Быстрая заправка»

В городе существует пока довольно ограниченная сеть Элеткро-АЗС. Самое большое число установило «Россети Ленэнерго». На карте уже 32 «быстрых» и 14 «медленных» заправок. Правда, некоторые из них расположены за шлагбаумами на частных территориях или на платных парковках. Раньше, чтобы ими пользоваться, надо было приобрести специальную карточку в офисе. Но теперь «Россети Ленэнерго» от этой системы отказывается, рассказали в компании. Существующие «быстрые» заправки доступны без карточек и совершенно бесплатны. «Медленные» (в том числе в «Галерее», обеих «Мегах» и в «Пулково») переводятся на новую систему и, пока это происходит, не работают. Кроме того, пару десятков общедоступных заправок в городе установили другие компании — их придется поискать. Или рассчитывать только на себя, оборудовав собственную заправку. Тем более, что принцип заправки электромобиля специфичен, и, по сути, зарядиться по пути куда-то, как это происходит у обычных машин, не получится. В любом случае на это уйдет как минимум пара часов, так что большинство владельцев электромобилей заправляют их дома.

За последние месяцы, говорят специалисты по поставкам и монтажу таких устройств, в Петербурге резко вырос интерес к вопросу. Представители одного из крупнейших игроков рынка, ООО «Элемент», говорят, что сейчас практически каждый день где-то в городе монтируют такое устройство. В основном речь о загородных домах и подземных паркингах, но есть возможность оборудовать его и в многоквартирном доме.

«Петербургская сбытовая компания» уже завела специальную страницу на сайте для тех, кто хочет заряжать электромобиль дома. В принципе, машины старого образца, особенно недорогие «народные марки» вроде Nissan Leaf, вообще не требуют каких-то специальных устройств для зарядки, так как пользуются весьма скромной входной мощностью — те же 3,7 кВт. Однако даже их последние модели, не говоря уже о премиальных машинах, все же предпочтительнее заряжать как минимум 7,4 кВт, 11, а лучше 22 (самый распространенный вариант), а то и все 50 киловатт. Так что лучше перед покупкой озаботиться согласованием увеличения мощности у себя дома и получением разрешения у управляющей компании. С этим могут возникнуть проблемы, так как в общении управдомы — не самые приятные люди, а при определенных условиях может потребоваться проведение собрания жильцов дома, чтобы с ними согласовать установку на стене дома розетки.

«Главное — грамотно обосновать, что именно вам нужно и для чего. Плюс сотрудники ЖКС боятся всего нового, и будет лучше приложить к заявке уже существующий пример аналогичной зарядки в их же районе и соседнем, чтобы они понимали, о чем вообще речь. Также следует знать, что в подземных паркингах установка такой розетки в принципе запрещена существующими нормами, только на улице. При приложении грамотных документов отбрыкнуться в ЖКС смогут только в том случае если реально нет свободной мощности на подстанции», — объясняют эксперты ООО «Элемент». Кстати, именно к ним направляют из ПСК, когда у потенциального клиента речь заходит о конкретных технических вопросах.

Однако в любом случае начинать разговор об увеличении мощности и установке зарядки следует с письма в управляющую компанию.

Глава ЖКС № 2 Петроградского района Валерий Разгулов говорит, что пока не сталкивался с подобными заявками, но не видит каких-то особых препятствий. «Увеличить мощность в квартире на 7,5 кВт сейчас можно почти везде, хотя кое-где и есть проблемы. Подключать розетку можно будет как к счетчику в квартире, так и поставить отдельный узел учета. Возможно, потребуются дополнительные расходы на подведение дополнительной линии внутри дома, но это вряд ли будут такие уж большие деньги. Если идти по пути розетки на улице — на стене дома или на «столбике», потребуется согласование на собрании жильцов. Мы также можем помочь его организовать, с поквартирным обходом и разъяснением сути проекта, обойдется это, если дом небольшой, на пару подъездов, в 10–20 тысяч рублей и займет примерно месяц с корректным оформлением всех протоколов. В исторических домах лучше подстраховаться и получить разрешающую бумагу в КГИОП», — перечисляет процедуру Валерий Разгулов.

Хорошая новость для интровертов — крупнейшие монтажные предприятия берут на себя всю переписку с Жилкомсервисом и ПСК и сами же составляют и утверждают проект. Стоимость услуги, если у них же и покупать (примерно за 80–120 тысяч рублей) зарядное устройство, вместе с монтажом, материалами и согласованием не превысит 30 тысяч, обещают специалисты.

Такие хлопоты — не необходимое, а желательное требование для будущего владельца электромобиля. Оператор одного из крупнейших специализированных федеральных сервисов по установке зарядного оборудования заверил, что по крайней мере для жителей первых-вторых этажей куда проще выбрасывать провод из своей квартиры на улицу. Так без всяких розеток на стене дома можно пользоваться самым простым переходником, то есть «медленной зарядкой», которая способна заполнить на 100% батарею бюджетных моделей в течение ночи. На досках объявлений для Nissan Leaf такие стоят от 1 000 рублей, а если вы будете покупать подержанную машину, скорее всего, прежний владелец вам ее и так отдаст. Если в вашей квартире автомат пропускает 10–15 кВт, этого с лихвой хватит для зарядки ночью машины такого класса.

Теперь сколько стоит собственно сама заправка электричеством. Тут простая арифметика. Пятилетний Nissan Leaf имеет емкость батареи в 24 или 30 кВт/ч. Умножаем на цену киловатта и получаем стоимость полной зарядки. Ночной тариф для квартир с электроплитами — 2,34 рубля, то есть всего выходит от 56 рублей. Если днем и с максимальным тарифом в 5,42 рубля за кВт/ч — намного больше 100 рублей все равно не выходит. У новых «Лифов» аккумулятор на 62 кВт/ч. У самых мощных премиальных машин — под 100 кВт/ч. Но даже с ними полная зарядка электричеством все равно обойдется в разы дешевле, чем бензином или дизелем.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

