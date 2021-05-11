Прогноз Политеха СПбГУ: За 3 года объём рынка электротранспорта в России составит 100 млрд рублей

Объём рынка электротранспорта в России может вырасти до 100 млрд рублей за ближайшие два-три года и до трёх триллионов рублей — к 2030 году. Об этом заявил проректор по цифровой трансформации СПбГУ Алексей Боровков в рамках пресс-конференции 11 мая.

«У России есть окно возможностей, 2–3 года, для того, чтобы фактически сформировать этот рынок, рынок электротранспорта в России. Если говорить о параметрах, то, например, учитывая, что сейчас формируется стратегия социально-экономического развития РФ, для таких проектов, как формирование рынка электротранспорта, есть параметры: за три года объем рынка должен составить 100 млрд рублей, а к 2030 году — 3 трлн рублей», — рассказал Боровков.

Из экспертно-аналитического доклада петербургского Политеха и Фонда «Центра стратегических разработок «Северо-Запад» следует, что по состоянию на 2020 год в России парк электромобилей начитывает около 11 тысяч машин, при этом почти 90% продаж приходится на подержанные автомобили. В 2020 году россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей (на 95% больше, чем в 2019 году). Еще около 5,3 тысячи электромобилей приехали в Россию уже подержанными. Для сравнения: в Германии в 2020 году было продано почти 395 тысяч новых электромобилей и гибридов, в США — 322 тысячи. Крупнейшим рынком остается Китай (1,25 млн). В Петербурге, по словам вице-губернатора Владимира Княгинина, на начало 2020 года было зарегистрировано 245 электрических транспортных средств — 110 автомобилей, 125 троллейбусов и 10 электробусов. Также, сообщил Княгинин, в городе стояло 35 быстрых и 13 медленных зарядок «Ленэнерго» и 23 зарядные станции, которые принадлежали другим собственникам. Вопрос о развитии зарядной инфраструктуры в России — отдельный. Владимир Княгинин отметил, что власти, как могут, стимулируют застройщиков развивать это направление. Сейчас в городе действует норматив: на 1 600 кв. м вводимого жилья должна приходиться одна медленная зарядка, рассчитанная на 10 электромобилей. «Если мы хотим изменить ситуацию на 2024 год, этой инфраструктуры крайне недостаточно», — считает Владимир Княгинин.