FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +21
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Прогноз Политеха СПбГУ: За 3 года объём рынка электротранспорта в России составит 100 млрд рублей

Продажи электромобилей в России за три года могут вырасти в 50 раз

Объём рынка электротранспорта в России может вырасти до 100 млрд рублей за ближайшие два-три года и до трёх триллионов рублей — к 2030 году. Об этом заявил проректор по цифровой трансформации СПбГУ Алексей Боровков в рамках пресс-конференции 11 мая.

«У России есть окно возможностей, 2–3 года, для того, чтобы фактически сформировать этот рынок, рынок электротранспорта в России. Если говорить о параметрах, то, например, учитывая, что сейчас формируется стратегия социально-экономического развития РФ, для таких проектов, как формирование рынка электротранспорта, есть параметры: за три года объем рынка должен составить 100 млрд рублей, а к 2030 году — 3 трлн рублей», — рассказал Боровков.

Из экспертно-аналитического доклада петербургского Политеха и Фонда «Центра стратегических разработок «Северо-Запад» следует, что по состоянию на 2020 год в России парк электромобилей начитывает около 11 тысяч машин, при этом почти 90% продаж приходится на подержанные автомобили.

В 2020 году россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей (на 95% больше, чем в 2019 году). Еще около 5,3 тысячи электромобилей приехали в Россию уже подержанными.

Для сравнения: в Германии в 2020 году было продано почти 395 тысяч новых электромобилей и гибридов, в США — 322 тысячи. Крупнейшим рынком остается Китай (1,25 млн).

В Петербурге, по словам вице-губернатора Владимира Княгинина, на начало 2020 года было зарегистрировано 245 электрических транспортных средств — 110 автомобилей, 125 троллейбусов и 10 электробусов. Также, сообщил Княгинин, в городе стояло 35 быстрых и 13 медленных зарядок «Ленэнерго» и 23 зарядные станции, которые принадлежали другим собственникам.

Вопрос о развитии зарядной инфраструктуры в России — отдельный. Владимир Княгинин отметил, что власти, как могут, стимулируют застройщиков развивать это направление. Сейчас в городе действует норматив: на 1 600 кв. м вводимого жилья должна приходиться одна медленная зарядка, рассчитанная на 10 электромобилей. «Если мы хотим изменить ситуацию на 2024 год, этой инфраструктуры крайне недостаточно», — считает Владимир Княгинин.

По расчётам аналитиков, в зависимости от эффективности мер по стимулированию рынка и способности российских производителей создать востребованный продукт объём рынка электромобилей в России составит от 129 до 360 тысяч шт.

Отечественных электромобилей пока на рынке не представлено. Однако в конце 2020 года стало известно о том, что Политехнический университет Петра Великого совместно с ПАО «КАМАЗ» разработали первый в России электромобиль. Вопрос стоимости остаётся открытым — разработчики ее не называют. Сергей Когогин, гендиректор ПАО «КАМАЗ», лишь обратил внимание на европейскую практику: по его словам, там такие машины стоят от 20 до 30 тысяч евро (1,8–2,7 млн рублей), при этом 30–40% стоимости — цена аккумуляторных батарей, которые подешевеют при серийном производстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Алекс64
Маленький вопрос: Как по времени и деньгам доехать на электромобиле до Крыма?..
Агроном аэродрома
Это те, которые вирус прогнозировали? Как-то у них прогнозы ещё хуже чем у синоптиков получались..
Kent_5e4ce28898395
Полагаю, они уже подготовили объяснение почему прогноз не сбылся?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний