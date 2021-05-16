В США разыграли пояс чемпиона UFC, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра (Бразилия) и Майкл Чандлер (США) разыграли в ночь на 16 мая в Техасе титул чемпиона UFC в легком весе, который освободился после завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова. Победу в итоге одержал представитель Бразилии.



Оливейра во втором раунде отправил соперника в нокаут, завоевав чемпионский пояс. Для него эта победа стала 31-й в 39 боях на профессиональном уровне.



Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. В середине марта россиянина исключили из всех рейтингов UFC после того, как он окончательно решил прекратить профессиональные выступления в октагоне.

