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В США разыграли пояс чемпиона UFC, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Чарльз Оливейра (Бразилия) и Майкл Чандлер (США) разыграли в ночь на 16 мая в Техасе титул чемпиона UFC в легком весе, который освободился после завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова. Победу в итоге одержал представитель Бразилии.

Оливейра во втором раунде отправил соперника в нокаут, завоевав чемпионский пояс. Для него эта победа стала 31-й в 39 боях на профессиональном уровне.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. В середине марта россиянина исключили из всех рейтингов UFC после того, как он окончательно решил прекратить профессиональные выступления в октагоне.

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