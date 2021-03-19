Глава UFC про Хабиба: Он 100% официально на пенсии

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, сообщил 19 марта в Twitter президент UFC Дэйна Уайт.
«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь. Спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт.
29-0 it is.— danawhite (@danawhite) March 19, 2021
He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2
За вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, 15 мая на турнире UFC 262 сразятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра, рассказал Уайт порталу ESPN.