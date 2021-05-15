В подмосковной Кубинке прошли масштабные авиашоу и концерт в честь 30-летия пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Об этом 15 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Снова внимание на небо»: «Стрижи» и «Русские витязи» на авиашоу, посвященном 30-летию пилотажной группы pic.twitter.com/ItOFtRkqEA

«Витязи» показали групповой и одиночный пилотаж на истребителях Су-35°С: они исполнили такие фигуры, как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие.

