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От «Бочки» до «Коробочки». «Русские витязи» и «Стрижи» показали фигуры высшего пилотажа, отмечая свой юбилей

В Подмосковье отметили 30-летие пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»

В подмосковной Кубинке прошли масштабные авиашоу и концерт в честь 30-летия пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Об этом 15 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Витязи» показали групповой и одиночный пилотаж на истребителях Су-35°С: они исполнили такие фигуры, как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие.

«Основное достижение авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» — освоение новой авиационной техники. Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35°С», — цитирует РИА Новости начальника Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, командира пилотажной группы «Русские витязи» Андрея Алексеева.

«Стрижи» в ходе показа продемонстрировали групповой пилотаж на МиГ-29 в составе девяти самолетов. «Такой комплекс в едином строю выполняется впервые в истории пилотажных групп в составе девяти самолетов одной группы», — уточнил Алексеев.

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Комментарии (1)

doorbal_
это уже такая банальщина))
что нового ?
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