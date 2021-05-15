Подозреваемого в госизмене украинского политика Медведчука могут обменять на украинцев, осужденных в России

Лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене на Украине, могут обменять на украинцев, осужденных в России. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.



«Это решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем», — подчеркнул Данилов.



Ранее суд Киева отправил Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля.

