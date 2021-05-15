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Подозреваемого в госизмене украинского политика Медведчука могут обменять на украинцев, осужденных в России

«Кума Путина» Медведчука хотят обменять на украинских заключенных в России

Лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене на Украине, могут обменять на украинцев, осужденных в России. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Это решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем», — подчеркнул Данилов.

Ранее суд Киева отправил Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Виктор Медведчук — самый известный прокремлёвский политик. По данным СМИ, Владимир Путин является крёстным отцом дочери Медведчука, что в 2019 году подтверждал и сам украинский политик.

Медведчук и его коллега по фракции Тарас Козак 12 мая были уведомлены о подозрениях в госизмене и покушении на «разграбление национальных ресурсов» в Крыму. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником российского правительства с целью добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Кроме того, в 2020 году Медведчук якобы участвовал в передаче России сведений о секретных подразделениях украинской армии. В феврале президент Украины утвердил санкции в отношении Медведчука и его окружения.

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Комментарии (3)

sakorol
зачем он здесь нужен,он нам нужен там
АСмуров
После обмена количеству граждан СССР воевавших на стороне Германии я удивляться уже не буду.
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