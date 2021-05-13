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Украинский сторонник России Медведчук отправился под домашний арест

Суд Киева отказался взять под стражу «кума Путина»

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости.

Прокуратура просила арестовать политика, известного симпатиями к России. «Следственный судья постановил относительно ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука — отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания сроком до 9 июля 2021 года включительно», — заявил судья Вячеслав Пидпалый.

Медведчук обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет, а также воздерживаться от общения со свидетелями по делу.

Виктор Медведчук — самый известный прокремлёвский политик. По данным СМИ, Владимир Путин является крёстным отцом дочери Медведчука, что в 2019 году подтверждал и сам украинский политик.

Медведчук и его коллега по фракции Тарас Козак 12 мая были уведомлены о подозрениях в госизмене и покушении на «разграбление национальных ресурсов» в Крыму. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником российского правительства с целью добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Кроме того, в 2020 году Медведчук якобы участвовал в передаче России сведений о секретных подразделениях украинской армии. В феврале президент Украины утвердил санкции в отношении Медведчука и его окружения.

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Комментарии (10)

Foxit
Гейропа молчит как обычно. Оппозицию мочат. Но это другое.
Norge
Описание дома неплохо бы - оценить суровость судьи Пидопалого.
Kezevo
На кума наехали щас попа и башмров поедут достопримечательности смотреть
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