Украинский сторонник России Медведчук отправился под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости.
Прокуратура просила арестовать политика, известного симпатиями к России. «Следственный судья постановил относительно ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука — отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания сроком до 9 июля 2021 года включительно», — заявил судья Вячеслав Пидпалый.
Медведчук обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет, а также воздерживаться от общения со свидетелями по делу.