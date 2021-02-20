Зеленский утвердил санкции против «кума Путина» и его жены

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля официально утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого в СМИ часто называют «кумом Путина».



Ограничения затронут самого Медведчука, его жену Оксану Марченко, еще шесть физических и 19 юридических лиц. В СБУ сообщали, что санкции связаны с расследованием финансирования терроризма и поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. Имущество всех этих людей и организаций должно быть арестовано на три года.

