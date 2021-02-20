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Зеленский утвердил санкции против «кума Путина» и его жены

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля официально утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которого в СМИ часто называют «кумом Путина».

Ограничения затронут самого Медведчука, его жену Оксану Марченко, еще шесть физических и 19 юридических лиц. В СБУ сообщали, что санкции связаны с расследованием финансирования терроризма и поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. Имущество всех этих людей и организаций должно быть арестовано на три года.

В партии Медведчука заявили, что это «политические репрессии» со стороны Зеленского. «Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением СНБО в нарушение Конституции и законов Украины принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Виктора Медведчука и его супругу», — уточнили в ОПЗЖ (наследник «Партии регионов» Виктора Януковича).

Отметим, власти Украины имеют право вводить санкции против собственных граждан согласно закону, принятому Верховной Радой еще в 2014 году.

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Комментарии (4)

Петр Петров
красавчикк!!!
Glazomer
Зеленский диктатор) анекдот как клоун стал президентом
6cat
Они за это скакали, пусть наслаждаются завоеванной свободой.
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