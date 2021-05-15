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Три суперъяхты российских миллиардеров стали одними из самых активных в 2021 году

Суперъяхты Вагита Алекперова, Дмитрия Рыболовлева и Олега Тинькова прошли более 10 000 морских миль (18 520 км) каждая за три месяца 2021 года. Об этом 15 мая пишет Forbes со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих передвижение судов.

По информации системы AIS BOAT Pro, всего десять самых активных суперъяхт преодолели более 104 900 морских миль (около 194 000 км) за первые три месяца года. Второе место (22 039 км) за Galactica Super Nova основного владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Самая большая в мире алюминиевая яхта ходила по Средиземному и Карибскому морям, а также Атлантическому океану. 15 мая Galactica Super Nova завершает путешествие переходом из Барселоны в черногорский Тиват.

Яхта Anna Дмитрия Рыболовлева заняла пятое место (19 261 км). Ходила она почти по такому же маршруту — Средиземное море и Карибские острова. Отметим, в прошлом году Anna заняла первое место по мобильности в мире, пройдя почти 55 560 км.

Яхта ледового класса La Datcha Олега Тинькова находится на 7-м месте с 18 705 км за три месяца 2021-го. Бизнесмен сдает лодку в аренду: за три месяца она побывала в Индийском океане, Филиппинском, Восточно-Китайском, Японском и Охотском морях. С конца марта она находится на Камчатке.

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Комментарии (1)

265055770
Российские миллиардеры самые миллиардеристые
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