Три суперъяхты российских миллиардеров стали одними из самых активных в 2021 году

Суперъяхты Вагита Алекперова, Дмитрия Рыболовлева и Олега Тинькова прошли более 10 000 морских миль (18 520 км) каждая за три месяца 2021 года. Об этом 15 мая пишет Forbes со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих передвижение судов.
По информации системы AIS BOAT Pro, всего десять самых активных суперъяхт преодолели более 104 900 морских миль (около 194 000 км) за первые три месяца года. Второе место (
Яхта Anna Дмитрия Рыболовлева заняла пятое место (
Яхта ледового класса La Datcha Олега Тинькова находится на 7-м месте с