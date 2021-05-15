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Власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на Евро-2020

Заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге может быть увеличена с 50 % до 75 %. Об этом в интервью РИА Новости 15 мая заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Несмотря на то, что допуск иностранных болельщиков на Евро-2020 в Петербурге пока не регламентирован, мы будем готовы всех принять. Более того, мы готовы и увеличить заполняемость трибун до 75 %, если позволит эпидемиологическая ситуация», — сказал Пиотровский.

Он напомнил, что по нынешним правилам максимальное количество зрителей на «Газпром Арене» составляет около 30 тысяч человек. По словам Пиотровского, спортивная и гостиничная инфраструктура готова к Евро-2020.

«Город детально проанализировал все возможные потребности участников Евро-2020, и на сегодняшний день им остается только определить, в каком объеме воспользоваться тем, что мы предлагаем. Мы полностью готовы к приему матчей», — подытожил чиновник.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Обновлённый календарь матчей Евро-2020 с учётом дополнительных матчей в Петербурге смотрите здесь. «Фонтанка» собрала в одном материале всё, что известно о грядущем чемпионате.

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Комментарии (2)

Сергей Синица
3 к 1 что не будет никаких еуро
alexpv
Конечно, когда речь идёт о бабле Газпрома и прочих кормушек чиновников, то плевать на ковид , на вероятность третьей волны и прочее прочее. Бабло оно и есть бабло.
А для электората продолжат кошмарить фестивали, концерты и другие мероприятия где собираются по 50 человек.
Роспотребнадзор я так понимаю тоже продался деньги.
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