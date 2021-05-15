Власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на Евро-2020

Заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу в Петербурге может быть увеличена с 50 % до 75 % . Об этом в интервью РИА Новости 15 мая заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.



«Несмотря на то, что допуск иностранных болельщиков на Евро-2020 в Петербурге пока не регламентирован, мы будем готовы всех принять. Более того, мы готовы и увеличить заполняемость трибун до 75 % , если позволит эпидемиологическая ситуация», — сказал Пиотровский.



Он напомнил, что по нынешним правилам максимальное количество зрителей на «Газпром Арене» составляет около 30 тысяч человек. По словам Пиотровского, спортивная и гостиничная инфраструктура готова к Евро-2020.

