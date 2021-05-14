FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербург вошёл в пятёрку самых активных регионов на рынке недвижимости

Росреестр подсчитал как менялся спрос на ипотеку и квартиры от застройщиков за два года

Росреестр проанализировал как менялось число зарегистрированных ипотек за два года и обнаружил почти 30% роста. Об этом ведомство сообщает 14 мая.

Результатами исследования делится Елена Мартынова, заместить руководителя Росреестра: «За первый квартал текущего года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года — 663,6 тыс. В сравнении с 2020 годом спрос на ипотеки вырос на 18% (I кв. 2020 года — 713,7 тыс.)».

Петербург вошёл в пятёрку регионов-лидеров по количеству зарегистрированных ипотек. Первое и второе места заняли Московская область и Москва.

В апреле 2020 года российские власти объявили о старте программы субсидирования ипотеки для покупателей квартир в возводимых новостройках. Это подстегнуло спрос. Но рост демонстрирует и ипотека в сегменте вторичного жилья. Так, Росреестр сообщает о почти 820 тысячах сделок, зарегистрированных в первые месяцы 2021 года, против 681,6 тысячи за тот же период 2019 года. Петербург в этом сегменте тоже в пятёрке лидеров, но первое место занимает уже Краснодарский край.

Количество ДДУ в двухлетнем разрезе демонстрирует обратную динамику. Если сравнивать количество договоров долевого участия, зарегистрированных в первом квартале 2021-го, то по сравнению с тем же кварталом 2019-го их будет меньше почти на 10 тысяч штук.

Первые три места в топе регионов-лидеров по количеству ДДУ в первом квартале нынешнего года занимают Москва, Московская область и Петербург.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как поменялись условия «Семейной ипотеки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний