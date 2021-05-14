Петербург вошёл в пятёрку самых активных регионов на рынке недвижимости

Росреестр проанализировал как менялось число зарегистрированных ипотек за два года и обнаружил почти 30% роста. Об этом ведомство сообщает 14 мая.



Результатами исследования делится Елена Мартынова, заместить руководителя Росреестра: «За первый квартал текущего года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года — 663,6 тыс. В сравнении с 2020 годом спрос на ипотеки вырос на 18% (I кв. 2020 года — 713,7 тыс.)».

Петербург вошёл в пятёрку регионов-лидеров по количеству зарегистрированных ипотек. Первое и второе места заняли Московская область и Москва.