Петербург вошёл в пятёрку самых активных регионов на рынке недвижимости

Росреестр проанализировал как менялось число зарегистрированных ипотек за два года и обнаружил почти 30% роста. Об этом ведомство сообщает 14 мая.
Результатами исследования делится Елена Мартынова, заместить руководителя Росреестра: «За первый квартал текущего года Росреестр зарегистрировал 843,2 тыс. ипотек, что на 30% выше аналогичного показателя 2019 года — 663,6 тыс. В сравнении с 2020 годом спрос на ипотеки вырос на 18% (I кв. 2020 года — 713,7 тыс.)».
Петербург вошёл в пятёрку регионов-лидеров по количеству зарегистрированных ипотек. Первое и второе места заняли Московская область и Москва.
В апреле 2020 года российские власти объявили о старте программы субсидирования ипотеки для покупателей квартир в возводимых новостройках. Это подстегнуло спрос. Но рост демонстрирует и ипотека в сегменте вторичного жилья. Так, Росреестр сообщает о почти 820 тысячах сделок, зарегистрированных в первые месяцы 2021 года, против 681,6 тысячи за тот же период 2019 года. Петербург в этом сегменте тоже в пятёрке лидеров, но первое место занимает уже Краснодарский край.
Количество ДДУ в двухлетнем разрезе демонстрирует обратную динамику. Если сравнивать количество договоров долевого участия, зарегистрированных в первом квартале 2021-го, то по сравнению с тем же кварталом 2019-го их будет меньше почти на 10 тысяч штук.
Первые три места в топе регионов-лидеров по количеству ДДУ в первом квартале нынешнего года занимают Москва, Московская область и Петербург.
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