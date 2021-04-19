Правительство расширило программу «Семейная ипотека» — теперь молодые семьи смогут строить частные дома на льготных условиях

Правительство РФ расширило условия программы «Семейная ипотека» — теперь семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, смогут взять кредит не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка по ставке, не превышающей 6% годовых. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте правительства РФ, кредит может получить также семья с одним ребенком, если у него есть инвалидность. При этом строить обязательно должны компании или индивидуальные предприниматели, заключившие с заемщиком договор подряда.

Первоначальный взнос составит 15% от стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у семьи уже есть земельный участок. При этом жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей смогут получить в кредит до 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. В правительстве ожидают, что дополнительно будет выдано 20 тыс. кредитов на общую сумму около 79 млрд рублей, а общая площадь построенного жилья в результате составит до 2,8 млн кв. м. В банковском сообществе положительно отреагировали на запуск новой программы. Так, в ВТБ считают, что это поможет развить рынок ИЖС. «В России индивидуальное строительства пока занимает небольшую долю рынка жилья, но является потенциально перспективным, поэтому, на наш взгляд, господдержка поможет как гражданам, так и строительному сектору, — комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» — вице-президент ВТБ. —