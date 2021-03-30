Объединить все федеральные и региональные льготные госпрограммы по жилью в одну предложили в банке ВТБ. Сейчас их сотни

В России, по данным ДОМ.РФ, реализуется около 290 региональных жилищных программ. Только на федеральном уровне действует 4 программы льготного кредитования, а местные измеряются сотнями. Объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам — с таким предложением выступил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Cегодня жилищные программы охватывают самые разные территории страны и категории клиентов, часть из них реализуется местными администрациями. При этом их условия и критерии предоставления в значительной степени отличаются друг от друга, у заемщиков не всегда есть возможность получения мер поддержки в режиме «одного окна», а кредитованием занимаются, в основном, крупнейшие ипотечных банков.



Наиболее успешным проектом в сфере льготного кредитования стала федеральная госпрограмма с субсидированной процентной ставкой, запущенная в 2020 году. На сегодняшний день объем продаж по госпрограмме превысил 1,2 трлн рублей, по ней выдается каждый четвертый жилищный кредит, а на новостройки 90% ипотечных кредитов оформляются именно по льготной ставке. Действие госпрограммы на данный момент ограничено 1 июля, хотя далеко не во всех субъектах федерации благодаря ей был получен необходимый для ускорения ввода нового жилья импульс, отмечают в ВТБ. — На рынке сейчас представлены четыре федеральные программы льготной ипотеки с разными сроками действия и операторами, и это без учета местных инициатив, число которых измеряется уже сотнями, — заявил Анатолий Печатников. — На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Населению нашей страны это позволит с уверенностью планировать решение жилищных вопросов, обладать четким набором критериев. Особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства.