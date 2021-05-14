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Смольный выселил бар на улице Рубинштейна, которому жители перерезали провода

Комитет по контролю за имуществом наведался в дом номер 8 по улице Рубинштейна, где еще недавно работал известный бар «Проходимец». Как сообщили в ведомстве 14 мая, проверка, проведенная в конце апреля, показала, что заведение незаконно использует принадлежащее городу помещение. Барменов внутри не застали, так что вывезли мебель и оборудование.

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Ранее «Фонтанка» рассказывала, как жителям барной магистрали удалось самостоятельно справиться с шумным баром, захватившим общедомовое имущество, — 29 апреля ему перерезали провода.

ККИ ранее уже выселял «Проходимца» за незаконную работу. Но заведение самовольно открылось вновь.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Пока жители топорами провода не перережут, Смольный не пошевелится. Где то я это уже видел…
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