Как «Тихая гавань» превратилась в поле битвы. Дольщики идут в полицию и готовятся судиться с застройщиком

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







В ход пошёл традиционный (об этом ниже) «финт ушами» — требование подписать акт приёма-передачи квартир задним числом. В таком случае застройщик (ООО «Северная Двина») окажется никому ничего не должным, а дольщики «пожнут бурю»: санкции от банков, выдавших ипотеку и никаких компенсаций за срыв сроков передачи ключей. Дольщики в беседах с автором, памятуя о незавидной судьбе четвёрки из ЖК «Я — романтик», просили об анонимности, опасаясь санкций со стороны девелопера.

Стоит объяснить, что официальным застройщиком проекта является ООО «Северная Двина», учредителем которого, по данным СПАРК, является ООО «Севен Санс Девелопмент». Последнюю компанию в тексте мы будем называть девелопером. В Петербурге эта компания известна как Seven Suns Development.

Чем грозят банки

К слову о банковских санкциях. Об этом практически не говорят публично, но в России распространена практика наказания дольщиков за несвоевременную сдачу в банк закладной на квартиру. В качестве наказания обычно поднимают ставку на 1%, в месяц это как минимум несколько тысяч лишних выплаченных кредитору рублей.

В зоне риска оказываются дольщики проектов, застройщики которых вольно относятся к соблюдению сроков сдачи и нарушают сроки передачи ключей. Банк не интересует, по какой причине заёмщик не передал вовремя документы. Не успел — плати. Обычно банк в ипотечном договоре (имеется в распоряжении редакции «Фонтанки») даёт месяц на оценку и предоставление закладной. Застройщик успокаивает дольщиков тем, что предоставит справку ипотечному кредитору, благодаря которой якобы банк не будет применять штрафные санкции к заёмщику.

Самое интересное обнаруживается в тексте этой справки (имеется в редакции): «Дополнительно сообщаем, что каких-либо проблем в своевременном исполнении обязательств по Договору со стороны Застройщика не имеется. Застройщик планирует осуществить передачу Объекта долевого строительства в строгом соответствии с условиями Договора». Документ должен, по замыслу застройщика, обезопасить дольщика от штрафа банка. Но в тексте чёрным по белому застройщик убеждает кредитора в своей чистоплотности. Риторический вопрос: с кого таким образом снимается ответственность и на кого её возлагают? По словам сына одной из дольщиц, предоставившего документ редакции, в банке, прочитав это произведение бюрократического искусства, посмеялись.



«Их отписки не устроили. И мои свидетельства, и бумаги о том, что я квартиру еще не принимала и меня даже не приглашали, банк не устроили», — говорит другая дольщица.

Финт ушами

В актах приёма-передачи, которые предлагают подписать дольщикам, указана дата 30 декабря 2020 года. Непостижимым образом оказывается, что ровно через два дня после этой даты закончился мораторий на неустойки, который ввело правительство для поддержки застройщиков в карантинном году. Напомним, мораторий начал действовать с 3 апреля 2020 года.

Передать ключи дольщикам застройщик должен был до 30 сентября 2020 года, осмотры квартир начались лишь 11 мая нынешнего года. Путём нехитрых вычислений получаем минимальный, без учёта времени на исправление обнаруженных дольщиками во время осмотра недоделок и вычитая месяцы моратория, срок просрочки в 4 с небольшим месяца. За этот срок, по подсчётам некоторых дольщиков, застройщик должен каждому выплатить от 200 до 340 тысяч рублей. Квартир в новостройке, по данным из проектной декларации, 807 штук. То есть застройщик рискует из-за своей нерасторопности, по скромным подсчётам, суммой, превышающей 160 миллионов рублей.



Впрочем, авантюра с подписанием акта приёма-передачи задним числом, по наблюдениям недовольных дольщиков, даёт свои плоды. Несогласные с хитростями девелопера оценивают число подписавших акт задним числом в 50–70% от всех пришедших на осмотры, остальных посылают на три буквы — в суд. Винить подписавших не за что. Многие ссылаются на маленьких детей, ипотеку и аренду квартиры, кто-то не готов судиться.

Совпадение, или интригующая особенность, всплыло во время беседы с дольщиками, пришедшими на осмотр квартир 12 мая. Несколько собеседников уверяли, что акты приёма-передачи квартиры им предоставили с прикрытой скрепкой и листом бумаги датой.

Напомним, такое происходит с данным девелопером не впервые. Аналогичная ситуация разворачивалась при передаче квартир в ЖК «Я — романтик», об этом подробно рассказывала «Фонтанка» в декабре 2017 года.

Дольщики готовятся к длинной битве

По словам Ирины Баханович, юриста, представляющего интересы дольщиков, в суд уже подано 50 заявлений от дольщиков с требованием выплаты неустойки и передачи квартиры. Это число может вырасти со временем. Один из дольщиков, осмотр квартиры которого намечен на июнь, уверил, что подписывать акт задним числом не намерен и, при попытке застройщика повторить свой фокус, присоединится к бунтующим.



Дольщики готовят обращение к начальнику УМВД по Василеостровскому району с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по ч. 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). В обращении пострадавшие утверждают, что на них оказывали психологические давление, нанесли материальный и моральный вред. Сейчас активные покупатели квартир собирают подписи.

В Василеостровское управление МВД отправляют и индивидуальные обращения дольщиков «Тихой гавани» из Управления экономической безопасности по Петербургу и Ленобласти (результаты рассмотрения обращения есть в распоряжении редакции).

Застройщик уже успел ответить на претензии со стороны местных надзорных органов. В своём письме (есть в редакции) от 2 апреля 2021 года в адрес Госстройнадзора и комитета по строительству по Петербургу он не отрицает нарушения сроков передачи ключей, но ссылается на обнаруженные недостатки и, привычно, на коронавирус. Госстройнадзор удовлетворился информационным письмом застройщика о «принятии всех мер для передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства».



Дольщики, по их словам, уже успели написать в Минстрой и Роспотребнадзор, но помочь ведомства не смогли. По словам граждан, ответа от Минстроя нет до сих пор, хотя обращение было отправлено ещё в феврале. Обратились они и к заместителю председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаилу Романову, ему дольщики отправили коллективное обращение со 198 подписями. Депутат отправил запрос генпрокурору, министру внутренних дел и вице-губернатору Петербурга Линченко. Ответили пока только из Генпрокуратуры. Обращение спущено в прокуратуру Петербурга для проверки.

«Фонтанка» пыталась получить комментарий от официального застройщика, но по номеру телефона, привязанному в СПАРК к этой компании, нам сообщили, что номер не обслуживается. После мы обратились за разъяснением ситуации к девелоперу проекта. От комментариев в компании отказались.

Вадим Шклёда, специально для «Фонтанки.ру»

