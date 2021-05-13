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Израиль объявил о дополнительной мобилизации. Под ружьё встанут 9 тыс. резервистов

В израильской армии объявлена дополнительная мобилизация резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию ещё 9 тысяч резервистов после оценки ситуации в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны 13 мая сообщает РИА Новости.

«Министр обороны Бени Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать ещё 9 тысяч резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении израильской стороны, что её армия готова к наземной операции в секторе Газа.

По последним данным, в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке от израильских ударов в секторе Газа погибли 87 человек. Потери Израиля по официальным данным, в свою очередь, составляют 7 человек.

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Комментарии (2)

Михаил Петров-Водкин
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