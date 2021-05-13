Израиль объявил о дополнительной мобилизации. Под ружьё встанут 9 тыс. резервистов

Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию ещё 9 тысяч резервистов после оценки ситуации в сфере безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны 13 мая сообщает РИА Новости.



«Министр обороны Бени Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать ещё 9 тысяч резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности», — говорится в сообщении.



Ранее «Фонтанка» писала о заявлении израильской стороны, что её армия готова к наземной операции в секторе Газа.

