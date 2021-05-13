Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 87

Число жителей сектора Газа, погибших за три дня в результате авиаударов Израиля по территории палестинского анклава, возросло до 87, пострадали в общей сложности 530 человек. Об этом со ссылкой на официального представителя местного минздрава 13 мая сообщает РИА Новости.
Ранее поступала информация о 83 погибших и 487 пострадавших в секторе Газа.
В свою очередь, Reuters сообщало о семи погибших с израильской стороны. По последним данным, речь идёт о шести мирных жителях и одном военнослужащем.
Напомним, ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ).
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении израильской стороны, что её армия готова к наземной операции в секторе Газа.