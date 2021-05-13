В детском саду в Москве провели целую «пушисто-спасательную операцию». Пожарные помогли маме-лисе найти своих малышей, и вскоре рыжее семейство окажется на воле.



Как сообщает 13 мая Комплекс городского хозяйства Москвы, 12 мая на территории детского сада на юге столицы заметили лису, которая бегала в поисках своего потомства. Оказалось, что пятеро лисят спрятались под верандой. Вызванные на место пожарные с помощью сачка поймали взрослую лисицу, после чего начали вызволять лисят.

Чтобы не навредить малышам, пожарные при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды. Спасенных животных передали специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды, и уже 13 мая лисье семейство вернется в естественную среду обитания.