Не передавший взятку 8 миллионов следователю МВД петербуржец получил два года колонии

Московский райсуд вынес приговор по несостоявшемуся подкупу следователей полиции за прекращение уголовного дела о краже стиральной машины. 34-летний Денис Белов, обещавший отнести в МВД восемь миллионов и не сдержавший слово, отправился в колонию.



Реальный срок Белову Московский райсуд назначил 13 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело слушалось в особом порядке. Петербуржец признал вину в том, что летом 2020 года потребовал у фигуранта уголовного дела Дениса Давыдова восемь миллионов рублей для их передачи следователям Петроградского УМВД. За эту сумму, утверждал Белов, дело прекратят. Давыдов передал ему муляж. Переговоры, в том числе с участием следователя полиции, фиксировала ФСБ. После задержания Белова в УМВД Петроградского района прошли обыски. Последствий они не имели.