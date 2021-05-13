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Не передавший взятку 8 миллионов следователю МВД петербуржец получил два года колонии

В Петербурге вынесен приговор за хищение 8 миллионов у фигуранта уголовного дела 13 мая 2021 г.

Московский райсуд вынес приговор по несостоявшемуся подкупу следователей полиции за прекращение уголовного дела о краже стиральной машины. 34-летний Денис Белов, обещавший отнести в МВД восемь миллионов и не сдержавший слово, отправился в колонию.

Реальный срок Белову Московский райсуд назначил 13 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дело слушалось в особом порядке. Петербуржец признал вину в том, что летом 2020 года потребовал у фигуранта уголовного дела Дениса Давыдова восемь миллионов рублей для их передачи следователям Петроградского УМВД. За эту сумму, утверждал Белов, дело прекратят. Давыдов передал ему муляж. Переговоры, в том числе с участием следователя полиции, фиксировала ФСБ. После задержания Белова в УМВД Петроградского района прошли обыски. Последствий они не имели.

В суде петербуржец заявил, что подкупать ни знакомого следователя, от которого, собственно, узнал о существовании уголовного дела Давыдова, ни начальство УМВД не планировал, а деньги хотел потратить по своему усмотрению.

Находившемуся под подпиской Белову дали два года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

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Комментарии (4)

O-o!
гад какой.. а там ждали, надеялись..
Игoрь
Заголовок - огонь!
260559361
Грамотно поступил. Через полтора года или раньше пойдёт на изменение режима . А за взятку присели бы надолго.
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