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Рабочего «Северной верфи» госпитализировали после работ по спуску судна

Мужчина пострадал при проведении работ на территории завода «Северная верфь». Об этом 13 мая «Фонтанке» сообщили в Следственном управлении на транспорте СК РФ по СЗФО.

Как рассказали в ведомстве, происшествие произошло накануне. По предварительной информации, при производстве работ по контролю спуска рыболовецкого судна «Яруслов-Процессор (Марлин)» порвался крепеж троса. При его раскачке задело рабочего. В результате случившегося он получил перелом шейных позвонков. Пострадавший находится в больнице.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

Проводится проверка по факту травмирования мужчины по первой части 216-й статьи УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
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«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Северной верфи». «Несчастный случай с работником подтверждаем. Ведётся внутренняя проверка по факту случившегося», — сообщила изданию представительница предприятия.

Ранее «Фонтанке» стало известно, что на Балтийском заводе при строительстве атомного ледокола «Сибирь» скончался мужчина в возрасте 45 лет. В СК, предварительно, сообщили, что его смерть была естественной, каких-либо производственных травм он не получал. В пресс-службе предприятия комментировать ситуацию не стали, сославшись на проведение проверки.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

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