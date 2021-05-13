Как рассказали в ведомстве, происшествие произошло накануне. По предварительной информации, при производстве работ по контролю спуска рыболовецкого судна «Яруслов-Процессор (Марлин)» порвался крепеж троса. При его раскачке задело рабочего. В результате случившегося он получил перелом шейных позвонков. Пострадавший находится в больнице.
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
Проводится проверка по факту травмирования мужчины по первой части 216-й статьи УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Северной верфи». «Несчастный случай с работником подтверждаем. Ведётся внутренняя проверка по факту случившегося», — сообщила изданию представительница предприятия.
Ранее «Фонтанке» стало известно, что на Балтийском заводе при строительстве атомного ледокола «Сибирь» скончался мужчина в возрасте 45 лет. В СК, предварительно, сообщили, что его смерть была естественной, каких-либо производственных травм он не получал. В пресс-службе предприятия комментировать ситуацию не стали, сославшись на проведение проверки.