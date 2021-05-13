Создатель криптовалюты Ethereum пожертвовал более 1 млрд долларов на борьбу с COVID-19 в Индии

Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты в мире (после Bitcoin), Виталик Бутерин пожертвовал более 1 млрд долларов на помощь Индии в борьбе с пандемией. Об этом сообщает американский Forbes 13 мая.



По данным издания, средства были переведены в криптовалюте копании India COVID-Crypto Relief и другим организациям. Отмечается, что Бутерин пожертвовал не свои Etherium, а подаренные ему токены Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu, при этом переданные средства резко упали в цене из-за принятого миллиардером решения.