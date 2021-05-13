Создатель криптовалюты Ethereum пожертвовал более 1 млрд долларов на борьбу с COVID-19 в Индии

Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты в мире (после Bitcoin), Виталик Бутерин пожертвовал более 1 млрд долларов на помощь Индии в борьбе с пандемией. Об этом сообщает американский Forbes 13 мая.
По данным издания, средства были переведены в криптовалюте копании India COVID-Crypto Relief и другим организациям. Отмечается, что Бутерин пожертвовал не свои Etherium, а подаренные ему токены Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu, при этом переданные средства резко упали в цене из-за принятого миллиардером решения.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Виталий Бутерин стал самым молодым миллиардером, заработав состояние на собственной криптовалюте. 4 мая 2021 года стоимость Ethereum достигла 3400 долларов. Таким образом, состояние Бутерина, имеющего 333 тысячи токенов, превысило 1 млрд долларов.
В мае 2021 на Индию приходится