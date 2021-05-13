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Создатель криптовалюты Ethereum пожертвовал более 1 млрд долларов на борьбу с COVID-19 в Индии

Самый молодой в мире криптомиллиардер сделал крупные пожертвования копании India COVID-Crypto Relief

Создатель Ethereum, второй по популярности криптовалюты в мире (после Bitcoin), Виталик Бутерин пожертвовал более 1 млрд долларов на помощь Индии в борьбе с пандемией. Об этом сообщает американский Forbes 13 мая.

По данным издания, средства были переведены в криптовалюте копании India COVID-Crypto Relief и другим организациям. Отмечается, что Бутерин пожертвовал не свои Etherium, а подаренные ему токены Shiba Inu, Dogelon и Akita Inu, при этом переданные средства резко упали в цене из-за принятого миллиардером решения.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Виталий Бутерин стал самым молодым миллиардером, заработав состояние на собственной криптовалюте. 4 мая 2021 года стоимость Ethereum достигла 3400 долларов. Таким образом, состояние Бутерина, имеющего 333 тысячи токенов, превысило 1 млрд долларов.

В мае 2021 на Индию приходится 50 % новых случаев COVID-19 и 30 % зафиксированных смертей, связанных с инфекцией. Уровень заболеваемости коронавирусом начал резко расти в апреле.

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Комментарии (5)

yarg99
Он что, всё отдал?
Яхта
Если стоимость его токенов составляет 1миллиард долларов, и он пожертвовал 1миллиард долларов, следовательно он все свои деньги отдал?
261697121
А ты?
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