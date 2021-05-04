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Основатель Etherium Виталий Бутерин в 27 лет стал самым молодым в мире криптомиллиардером

Создатель блокчейн-платформы Etherium (эфириум) Виталий Бутерин стал самым молодым миллиардером, заработав состояние на собственной криптовалюте.

На статус 27-летнего программиста обратил внимание Forbes. К 4 мая стоимость криптовалюты Etherium достигла 3400 долларов. Благодаря росту состояние Бутерина, имеющего в кошельке 333 тысячи токенов, превысило миллиард долларов.

Etherium по капитализации уступает только биткойнам. В начале мая криптовалюта Бутерина по росту опережает главного конкурента.

Будущий программист переехал в Канаду в шестилетнем возрасте. В 2011 году он заинтересовался биткойном и через три года выиграл премию World Technology Award за создание собственной платформы для децентрализованных онлайн-сервисов на базе технологии блокчейна.

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Комментарии (10)

260650801
Ну, Виталик, конечно на рожу и манеры - реальный ботан. Но зато миллиардер, молодец...
McGillavry
А что он будет делать, когда его лохотрон закончится? Сядет, или пойдёт с индусами "батоны кидать", чтобы отдать миллиардные долги?
Ilja2911
С ума люди посходили во всем мире. Как же халявы то охото ) манны небесной. Из за этого сейчас столько жгут ресурса , что капец . Люди в общей массе ))) кадры
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