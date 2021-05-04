Основатель Etherium Виталий Бутерин в 27 лет стал самым молодым в мире криптомиллиардером

Создатель блокчейн-платформы Etherium (эфириум) Виталий Бутерин стал самым молодым миллиардером, заработав состояние на собственной криптовалюте.
На статус 27-летнего программиста обратил внимание Forbes. К 4 мая стоимость криптовалюты Etherium достигла 3400 долларов. Благодаря росту состояние Бутерина, имеющего в кошельке 333 тысячи токенов, превысило миллиард долларов.
Etherium по капитализации уступает только биткойнам. В начале мая криптовалюта Бутерина по росту опережает главного конкурента.
Будущий программист переехал в Канаду в шестилетнем возрасте. В 2011 году он заинтересовался биткойном и через три года выиграл премию World Technology Award за создание собственной платформы для децентрализованных онлайн-сервисов на базе технологии блокчейна.