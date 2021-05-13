Петербург утроил показатели по вводу жилья по сравнению с апрелем прошлого года

С начала текущего года и по состоянию на апрель в Петербурге было введено в эксплуатацию 840 тыс. кв. м жилья, что составляет 213,9 % от показателя аналогичного периода 2020 года.



Как сообщили 13 мая в пресс-службе Смольного, в прошлом месяце в Северной столице сдали 119 домов на 2 280 квартир, включая индивидуальное строительство. Всего в 2021 году планируется ввести 3,191 млн кв. м жилья.



В текущем году оборот строительной отрасли Петербурга составил более 560 млрд рублей. Было введено 3,4 млн кв. м жилья.

