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Мужчина в Петербурге удрал от приставов на BMW X6, который те пытались арестовать

Судебные приставы в Петербурге попытались забрать автомобиль, но тот укатил от них в неизвестном направлении. Теперь решается вопрос об уголовном деле.

Как стало известно «Фонтанке», днем 12 мая в полицию поступило сообщение от судебного пристава по Московскому району города. В 13:50 у дома 21 по улице Типанова 41-летний мужчина отказался передать приставам автомобиль BMW X6, который те пытались изъять на основании исполнительного листа Московского районного суда Петербурга от 10 февраля. Вместо того, чтобы законопослушно отдать машину, он сел в нее и скрылся в неизвестном направлении.

Указанный БМВ с дагестанскими номерами принадлежит 44-летнему жителю Ленобласти. Скрывшегося мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
Norge
Сколько вы готовы заплатить, чтобы мы вас не поймали и машину не отняли?
dedmoroz_5e4d8827384c2
может, исполнительное производство липовое, надо всё проверять
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