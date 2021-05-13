Мужчина в Петербурге удрал от приставов на BMW X6, который те пытались арестовать

Судебные приставы в Петербурге попытались забрать автомобиль, но тот укатил от них в неизвестном направлении. Теперь решается вопрос об уголовном деле.



Как стало известно «Фонтанке», днем 12 мая в полицию поступило сообщение от судебного пристава по Московскому району города. В 13:50 у дома 21 по улице Типанова 41-летний мужчина отказался передать приставам автомобиль BMW X6, который те пытались изъять на основании исполнительного листа Московского районного суда Петербурга от 10 февраля. Вместо того, чтобы законопослушно отдать машину, он сел в нее и скрылся в неизвестном направлении.