Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге рекорд уже поставлен, а в Москве ожидается новый: 18–19 мая температура там будет достигать, по прогнозам синоптиков, 30 градусов, что на 7–12 градусов выше нормы. «На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. <...> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13–18, а днем — 25–30 градусов [тепла]. Это произойдет где-то к 18–19 мая», — сообщил ТАСС 13 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в следующий вторник в столице может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности. «Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая [по теплу]. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20–25 градусов, в понедельник уже будет 23–28 градусов, а вторник, среда — 25–30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много», — сообщил он. Аномальная жара устанавливается и в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях воздух прогреется до 31 градуса, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На Северном Кавказе, в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха будет 25–30 градусов. Потепление ожидается и на севере. Так, в Архангельской области температура окружающего воздуха поднимется до 26 градусов, в Коми ожидается 25–30 градусов и даже в Мурманской области (за Полярным кругом) — плюс 15–20 градусов. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни воздух прогреется до 21–26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов.

В Петербурге рекордов уже не будет. Антициклон теряет силы, медленно отходя на восток. Он сохранит в регионе сухую погоду, но в небе уже появляются облака как предвестники погодных перемен, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня в городе всё ещё может быть до плюс 25, а по области — до плюс 27 градусов. Вчера в Санкт-Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 12 мая он составляет +27,5 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1963 году.

