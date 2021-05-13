FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +15
74.04р89.85р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Аномальное тепло россиянам несёт зной из пустыни Каракумы

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге рекорд уже поставлен, а в Москве ожидается новый: 18–19 мая температура там будет достигать, по прогнозам синоптиков, 30 градусов, что на 7–12 градусов выше нормы.

«На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. <...> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13–18, а днем — 25–30 градусов [тепла]. Это произойдет где-то к 18–19 мая», — сообщил ТАСС 13 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в следующий вторник в столице может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности. «Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая [по теплу]. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20–25 градусов, в понедельник уже будет 23–28 градусов, а вторник, среда — 25–30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много», — сообщил он.

Аномальная жара устанавливается и в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях воздух прогреется до 31 градуса, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. На Северном Кавказе, в Астраханской и Волгоградской областях температура воздуха будет 25–30 градусов. Потепление ожидается и на севере. Так, в Архангельской области температура окружающего воздуха поднимется до 26 градусов, в Коми ожидается 25–30 градусов и даже в Мурманской области (за Полярным кругом) — плюс 15–20 градусов.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни воздух прогреется до 21–26 градусов, местами ожидаются кратковременные дожди. В Карелии столбики термометров поднимутся до 23 градусов.

В Петербурге рекордов уже не будет. Антициклон теряет силы, медленно отходя на восток. Он сохранит в регионе сухую погоду, но в небе уже появляются облака как предвестники погодных перемен, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодня в городе всё ещё может быть до плюс 25, а по области — до плюс 27 градусов.

Вчера в Санкт-Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 12 мая он составляет +27,5 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1963 году.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

_Igor_
«... и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам....», — сообщил ТАСС 13 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
"Попрёт". Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос». Следует ли полагать что рядовые сотрудники там на фене изъясняются?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний