Роскомнадзор продолжает карать соцсети за призывы к митингам. Telegram грозят новые штрафы, до 16 млн рублей

В Москве в мировой суд Таганского района поступили от Роскомнадзора четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Telegram, сообщает 12 апреля «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Речь вновь идёт о неудалении информации, обязательной к удалению согласно законодательству РФ. За это правонарушение предполагается штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Таким образом, сумма нового взыскания составит до 16 млн рублей.

Ранее днём Таганский суд уже наказал Telegram по двум другим аналогичным протоколам на 5 млн рублей.