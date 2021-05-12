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Роскомнадзор продолжает карать соцсети за призывы к митингам. Telegram грозят новые штрафы, до 16 млн рублей

Суд получил от Роскомнадзора новые протоколы о неудалении Telegram незаконной информации

В Москве в мировой суд Таганского района поступили от Роскомнадзора четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Telegram, сообщает 12 апреля «Интерфакс» со ссылкой на суд.

Речь вновь идёт о неудалении информации, обязательной к удалению согласно законодательству РФ. За это правонарушение предполагается штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей. Таким образом, сумма нового взыскания составит до 16 млн рублей.

Ранее днём Таганский суд уже наказал Telegram по двум другим аналогичным протоколам на 5 млн рублей.

Дата рассмотрения четырёх протоколов еще не назначена.

Ранее сеть «ВКонтакте» получила второй штраф на 1,5 миллиона за не удалённые посты с призывами к участию в митингах. В начале апреля на 8,9 млн был наказан Twitter за оставленные посты с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Google и Telegram. За такое же правонарушение 2,6 млн рублей штрафа получил сервис TikTok.

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