Шерше ля бобр. Тайна грызуна в центре Петербурга раскрыта

Как сообщает ведомство 12 мая в своем телеграм-канале, молодые бобры ищут новый дом и пару.



«Во второй половине весны у животных появляется потомство. И молодые бобры на третьем году жизни, а иногда и на втором, покидают семью в поисках новых мест обитания и создания самостоятельных пар. Именно в этот период больше всего шансов встретить животных рядом с жилой застройкой», — уверены в Росприроднадзоре.



Специалисты просят не подходить к животному, не пытаться его погладить или сфотографировать. Животное от таких действий будет сильно тревожиться и попытается скрыться. Но если не найдет места для укрытия, то может укусить в качестве обороны.

