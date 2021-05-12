Шерше ля бобр. Тайна грызуна в центре Петербурга раскрыта

Как сообщает ведомство 12 мая в своем телеграм-канале, молодые бобры ищут новый дом и пару.
«Во второй половине весны у животных появляется потомство. И молодые бобры на третьем году жизни, а иногда и на втором, покидают семью в поисках новых мест обитания и создания самостоятельных пар. Именно в этот период больше всего шансов встретить животных рядом с жилой застройкой», — уверены в Росприроднадзоре.
Специалисты просят не подходить к животному, не пытаться его погладить или сфотографировать. Животное от таких действий будет сильно тревожиться и попытается скрыться. Но если не найдет места для укрытия, то может укусить в качестве обороны.
Как и любое дикое животное, бобра нельзя подкармливать. Человеческая еда может нанести вред здоровью животного.
В случае если бобер ранен и нуждается в помощи специалистов, Росприроднадзор просит сообщить об этом по телефону оперативного дежурного управления по номеру + 7 (921) 987 58 99.
Разъяснение для жителей по поводу бобров потребовалось после того, как за минувший месяц этих животных видели в жилой черте Петербурга. 20 апреля взрослую, упитанную особь с трудом поймали во дворе в центре города, после чего увезли и отпустили на территории будущего заказника «Ораниенбаумский». А 8 мая бобра видели рядом с жилым комплексом у Юнтоловского заказника.