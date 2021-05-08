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Иногда они возвращаются. В Петербурге снова видели бобра

Недалеко от отложенного экопарка в Приморском районе Петербурга по дороге бегал бобр — точнее, утомлённо плёлся. По упитанности ему далеко до своего собрата из центра города.

Бобр был замечен рядом с жилым комплексом у Юнтоловского заказника, сообщают 8 мая в паблике «Наш Приморский район». Как рассказала «Фонтанке» жительница города по имени Леся, грызун отдыхал на дороге в два часа ночи накануне. К встрече с автомобилистами отнёсся без интереса, флегматично продолжив своё занятие.

читатель «Фонтанки» Леся

Вступать в тесный контакт с животным, которое способно за несколько минут перегрызть дерево диаметром в семь сантиметров, предусмотрительно не стали, но с проезжей части «подвинули» светом фар — чтобы не пострадал. На обочину перебрался, говорят, будто недовольно.

С похожим спокойствием на внешние раздражители в лице переживающих жилищников реагировал бобр, на которого 20 апреля наткнулись в центре города. Неожиданный сосед облюбовал арку на Ярославской, где его всё же загнали в угол и вернули в дикую природу — напуганным, ощетинившимся, но абсолютно здоровым.

Рядом с Юнтоловским заказником, в створе в створе улиц Камышовой и Яхтенной, должен был появиться экопарк площадью 75 гектаров. Контракт на строительство был подписан 10 октября 2019 года. Сдача «под ключ» была заявлена на конец сентября 2021-го. В проекте — сочетание лесопарковой и парковой зон: детские и спортплощадки, спуски к водоёмам со смотровыми точками, пирсы и дорожки, деревянный настил, амфитеатр. И минимальное вмешательство в природу, с заботой о краснокнижных растениях. Работы были остановлены весной 2020 года. Заказчик отказался оплачивать работы, предъявив претензию к качеству 400 тысяч кубометров уже завезённого песка. Ранее работы были приняты без замечаний.

Чем это может закончиться для жителей самого густонаселенного Приморского района, а также для бизнеса и бюджета Петербурга — читайте в материале 47news.

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Комментарии (6)

265055770
Люди сегодня бобрам совсем житья не дают. Раньше хотя бы телеграфные столбы деревянные ставили.
2356897676
Лучше уж бобры, чем вонючие мигранты.
lenten
Юнтолово понятно. Вот как он в прошлый раз в центре оказался?
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