Бобр был замечен рядом с жилым комплексом у Юнтоловского заказника, сообщают 8 мая в паблике «Наш Приморский район». Как рассказала «Фонтанке» жительница города по имени Леся, грызун отдыхал на дороге в два часа ночи накануне. К встрече с автомобилистами отнёсся без интереса, флегматично продолжив своё занятие.

Вступать в тесный контакт с животным, которое способно за несколько минут перегрызть дерево диаметром в семь сантиметров, предусмотрительно не стали, но с проезжей части «подвинули» светом фар — чтобы не пострадал. На обочину перебрался, говорят, будто недовольно.

С похожим спокойствием на внешние раздражители в лице переживающих жилищников реагировал бобр, на которого 20 апреля наткнулись в центре города. Неожиданный сосед облюбовал арку на Ярославской, где его всё же загнали в угол и вернули в дикую природу — напуганным, ощетинившимся, но абсолютно здоровым.



Рядом с Юнтоловским заказником, в створе в створе улиц Камышовой и Яхтенной, должен был появиться экопарк площадью 75 гектаров. Контракт на строительство был подписан 10 октября 2019 года. Сдача «под ключ» была заявлена на конец сентября 2021-го. В проекте — сочетание лесопарковой и парковой зон: детские и спортплощадки, спуски к водоёмам со смотровыми точками, пирсы и дорожки, деревянный настил, амфитеатр. И минимальное вмешательство в природу, с заботой о краснокнижных растениях. Работы были остановлены весной 2020 года. Заказчик отказался оплачивать работы, предъявив претензию к качеству 400 тысяч кубометров уже завезённого песка. Ранее работы были приняты без замечаний.



Чем это может закончиться для жителей самого густонаселенного Приморского района, а также для бизнеса и бюджета Петербурга — читайте в материале 47news.

