Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, около 10 утра в мобильную экологическую дежурную службу комитета поступило сообщение о том, что в одном из дворов Центрального района Петербурга нашли бобра.



Экологи выехали на место для поимки животного. Рядом с местом событий оказалась общественная организация, которая отловила грызуна собственными силами. «Фонтанка» показывала, как это было. Они же передали животное специалистам комитета.



Они внимательно осмотрели бобра: животное было сильно напугано, но абсолютно здорово.