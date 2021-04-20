Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, около 10 утра в мобильную экологическую дежурную службу комитета поступило сообщение о том, что в одном из дворов Центрального района Петербурга нашли бобра.
Экологи выехали на место для поимки животного. Рядом с местом событий оказалась общественная организация, которая отловила грызуна собственными силами. «Фонтанка» показывала, как это было. Они же передали животное специалистам комитета.
Они внимательно осмотрели бобра: животное было сильно напугано, но абсолютно здорово.
Для выпуска в естественную среду обитания ему подобрали наиболее подходящее место — территорию будущего заказника «Ораниенбаумский». «Крупный массив естественных лесных сообществ южнотаежного типа, ландшафт долины реки Караста с впадающими в нее ручьями станут новым домом для случайного гостя оживленного центра города. Специалисты также отметили, что в результате комплексных экологических обследований здесь были зафиксированы встречи водяной полевки, американской норки, а также старые погрызы европейского бобра», — рассказали о новом доме для найденыша в ведомстве.
комитет по природопользованию
«Беспокоить диких животных в городе не стоит — если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение», — отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.
Комитет по природопользованию просит при обнаружении на территории нашего города птиц или диких животных в бедственном положении обращаться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36.