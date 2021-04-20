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Напуган, но абсолютно здоров. Бобра, найденного в центре Петербурга, вернули в дикую природу

Ораниенбаумский заказник стал новым домом для бобра, который пытался поселиться в центре Петербурга

Специалисты комитета по природопользованию осмотрели бобра, которого утром 20 апреля нашли петербуржцы у себя во дворе на Ярославской улице, 4. Они же нашли ему новый дом.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, около 10 утра в мобильную экологическую дежурную службу комитета поступило сообщение о том, что в одном из дворов Центрального района Петербурга нашли бобра.

Экологи выехали на место для поимки животного. Рядом с местом событий оказалась общественная организация, которая отловила грызуна собственными силами. «Фонтанка» показывала, как это было. Они же передали животное специалистам комитета.

Они внимательно осмотрели бобра: животное было сильно напугано, но абсолютно здорово.

Фото: комитет по природопользованию
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Для выпуска в естественную среду обитания ему подобрали наиболее подходящее место — территорию будущего заказника «Ораниенбаумский». «Крупный массив естественных лесных сообществ южнотаежного типа, ландшафт долины реки Караста с впадающими в нее ручьями станут новым домом для случайного гостя оживленного центра города. Специалисты также отметили, что в результате комплексных экологических обследований здесь были зафиксированы встречи водяной полевки, американской норки, а также старые погрызы европейского бобра», — рассказали о новом доме для найденыша в ведомстве.

комитет по природопользованию

«Беспокоить диких животных в городе не стоит — если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение», — отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Комитет по природопользованию просит при обнаружении на территории нашего города птиц или диких животных в бедственном положении обращаться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36.

Фото: комитет по природопользованию

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Комментарии (11)

ash364
Через год надо будет дорогу чинить ;-)

ЧТо бедное животное делало в центре города?
Агроном аэродрома
Бобрам не место в нашем городе! Всех бобров на 101 километр! :))
SERGEY111
Судя по его реакции - "Неужели в Хрым попал ? " , подумал бобер .
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