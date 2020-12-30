Смольный расторгает контракт на строительство экопарка в Приморском районе. Подрядчик отказывался менять песок в уже готовой насыпи

Центр комплексного благоустройства в одностороннем порядке отказался от контракта с ССУ-5 на строительство экопарка на Камышовой улице за 900 млн рублей. Подрядчик требует отменить это решение и грозит судом.

Подпись директора ЦКБ Ивана Лапшина под решением поставлена 26 декабря. В документе он ссылается на экспертизу, которая показала, что песок, который использует ССУ-5, не является дренирующим материалом, и 425 тысяч кубометров подлежат замене. Подрядчик это требование не исполнил.

По данным «Фонтанки», ССУ-5 направило заказчику ответное письмо, в котором выражает несогласие с выводами ЦКБ, так как заказчик принимал материалы до их использования и претензий не предъявлял, а на фильтрацию проверял уже готовую насыпь, которая до этого слеживалась и находилась под воздействием осадков. И даже несмотря на это, 70% результатов взятых проб имели показатели дренирующего грунта. Подрядчик считает, что результат работ по замещению слабых грунтов и устройству искусственного рельефа соответствует проектной и рабочей документации, техзаданию, правовым и техническим актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В связи с этим ССУ-5 требует отменить решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта; в противном случае — обратится в суд.