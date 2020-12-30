Смольный расторгает контракт на строительство экопарка в Приморском районе. Подрядчик отказывался менять песок в уже готовой насыпи

Центр комплексного благоустройства в одностороннем порядке отказался от контракта с ССУ-5 на строительство экопарка на Камышовой улице за 900 млн рублей. Подрядчик требует отменить это решение и грозит судом.
Подпись директора ЦКБ Ивана Лапшина под решением поставлена 26 декабря. В документе он ссылается на экспертизу, которая показала, что песок, который использует ССУ-5, не является дренирующим материалом, и 425 тысяч кубометров подлежат замене. Подрядчик это требование не исполнил.
По данным «Фонтанки», ССУ-5 направило заказчику ответное письмо, в котором выражает несогласие с выводами ЦКБ, так как заказчик принимал материалы до их использования и претензий не предъявлял, а на фильтрацию проверял уже готовую насыпь, которая до этого слеживалась и находилась под воздействием осадков. И даже несмотря на это, 70% результатов взятых проб имели показатели дренирующего грунта. Подрядчик считает, что результат работ по замещению слабых грунтов и устройству искусственного рельефа соответствует проектной и рабочей документации, техзаданию, правовым и техническим актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В связи с этим ССУ-5 требует отменить решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта; в противном случае — обратится в суд.
О «песчаной» коллизии на строительстве экопарка сообщалось ранее. Кроме того, проект столкнулся с недофинансированием: лимит на 2020-й составлял 283 млн рублей, но был срезан до 66 млн в ходе секвестра бюджета. Фактически работ выполнено на 104 млн рублей. Было подписано допсоглашение, по нему на 2021 год запланированы выплаты 605 млн, но при условии погасить остаток за прошлый год.
Контракт на строительство экопарка за 895 млн рублей был подписан в 2019 году, предполагалось достроить его в 2021-м. В парке будут сочетаться лесопарковая зона и парковая, оборудованная для комфортного отдыха; здесь, в частности, появятся спортивные и детские площадки, площадки для тихого отдыха, амфитеатр. Комитет отмечает, что территория, на которой появится экопарк, соседствует с Юнтоловским заказником, но не входит в его состав; природная часть парка займет 54 из 75 га. При ее обустройстве стоит задача сделать минимальным вмешательство в мир флоры и фауны. В этой части парка сосредоточено наибольшее количество краснокнижных растений. В месте впадения Восточного канала Юнтоловской дачи в реку Глухарку появится смотровая площадка с ротондой.
Итоги конкурса в очередной раз были подведены в конце сентября. Победителем стала компания ССУ-5, которая снизила цену до 895 млн рублей с 1,19 млрд.
«Фонтанка» подробно описывала эпопею с выбором подрядчика для экопарка в Юнтолово. Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля. 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона.