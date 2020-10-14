Экопарк в Приморском районе, где еще при Матвиенко не сложилось с зоопарком, вновь встал на паузу. Теперь то ли песок не тот, то ли коронавирус у бюджета.

Фото: 47news

По данным 47news, в ближайшее время в Смольном пройдёт совещание о проблемах при реализации создания экопарка в створе улиц Камышовой и Яхтенной рядом с Юнтоловским заказником. Последнее было 29 сентября, но выездное. Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко присутствовал на месте лично. Там он впервые произнес пожелание удешевить проект. Сегодня в Смольном нам расшифровали эти размышления.

Контракт весом 894 млн рублей был подписан 10 октября прошлого года между казённым учреждением «Центр комплексного благоустройства» (ЦКБ) и петербургской компанией «Специализированное строительное управление-5». Парк должен быть сдан под ключ к концу сентября 2021 года. Пространство-мечта задумано как сочетание лесопарковой и парковой зон на площади 75 га: детские и спортивные площадки, спуски к водоемам со смотровыми точками, пирсы и дорожки из природных материалов, деревянный настил, амфитеатр наконец. Плюс минимальное вмешательство в природу — там есть краснокнижные растения. Территория соседствует с Юнтоловским заказником. Но весной работы на объекте были остановлены.



По словам чиновников, ССУ-5 получило за работы, выполненные в прошлом году, 190 млн рублей. Лимит на 2020-й составлял 283 млн, но был срезан до 66 млн. Фактически работ выполнено на 104 млн. Было подписано допсоглашение, по нему на 2021 год запланированы выплаты 605 млн, но при условии погасить остаток за прошлый год. Правда, перенос слабо вяжется с тезисом о том, что бюджет 2021 года — непростой.

В канве срезания финансирования у чиновников появились вопросы к сотням тысячам кубометров песка, уже завезённого на объект. Им отсыпаются дорожки-тропы, по сути, основа экопарка. Места там периодически подтапливает, поэтому они должны быть подняты над ландшафтом. Заказчик — читай Смольный — считает, что завезённый песок не той кондиции, что заложена в проекте и предлагает вывезти его, а завезти новый, правильный. Речь идет о 445 тысячах кубометров. Результат отсыпки уже виден со спутника.



Если же упрощённо о песке, то одним из его параметров является способность пропускать воду — это коэффициент фильтрации. По проекту, влага должна проходить три метра насыпи за сутки. ЦКБ провело замеры и настаивает на отклонении. Исполнитель предоставил контрэкспертизу Петербургского госуниверситета путей сообщения. Судя по ней, выводы Смольного ошибочны.



Принципиальное разночтение у сторон в том, можно ли брать материал на экспертизу из уже созданной насыпи. Заказчик утверждает — допустимо. Исполнитель настаивает — нельзя, ГОСТ запрещает и это противоречит логике: уложенный в грунт песок не может соответствовать своим чистым исходным параметрам. «Это как масло в моторе проверять после того, как оно было использовано и сравнивать его показатели с маслом из непочатой канистры», — образно объясняет опрошенный эксперт.

Кстати, весь объём, завезённый в прошлом году, был оплачен, претензий не было. Сегодня, примерная стоимость вывоза песка обратно, оценивается специалистами в 300 миллионов рублей. Сложно представить, что коммерсанты пойдут на это. Для понимания масштаба: по данным контролирующих органов, в октябре, ноябре и декабре на объект за сутки заезжали 300–400 грузовиков.



Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Напомним: еще в 1996 году губернатор Владимир Яковлев распорядился выделить там место под новый зоопарк. Не случилось. Валентина Матвиенко продолжила со свойственным ей напором. При ее содействии компания «Интарсия» совместно с французскими коллегами в 2008 году разработала проект зоопарка в Юнтолово. На предварительные этапы из бюджета было потрачено около 800 млн рублей. К 2014 году стало понятно, что про проект можно забыть. Георгий Полтавченко заявил, что там редкие насекомые.



Непростая судьба экопарка просматривалась уже на этапе конкурсных процедур. «Фонтанка» подробно описывала эпопею. Закупка объявлена в феврале 2019. В апреле единственным участником признана заметная компания «Профистрой Северо-Запад», но ФАС отменила протокол победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем, однако антимонопольная служба вновь отменила итоги. В третий раз «Профистрой» победил 30 июля. 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона. В конкурсе участвовали ССУ-5 и «Геоизол». Этнографически, не секрет, что «Профистрой Северо-Запад» рекультивирует полигон в Новосёлках. Высказывались предположения о том, что упорство связано с желанием использовать изъятые в Юнтолово грунты для рекультивации.

Аппарату вице-губернатора Бондаренко 47news задал вопрос, чем он может объяснить остановку работ. Ответ пришёл от комитета по благоустройству: «В апреле нынешнего года, в связи с приоритизацией расходов и введением режима повышенной готовности было приостановлено финансирование объекта. С подрядчиком было заключено допсоглашение. Комитетом продлены сроки создания парка до 2022 года (до конца сентября этого года. — Прим. ред.), в бюджет направлена дополнительная заявка о доведении лимитов финансирования на последующие годы с целью завершения создания парка».



Директор Центра комплексного благоустройства Иван Лапшин на тот же вопрос ответил, что в связи с пандемией бюджет секвестирован.

«Уже выполненные работы мы не можем оплатить ввиду отсутствия финансирования», — честно ответил чиновник, добавив, что контракт действует и разрывать его намерений нет. На вопрос, что с песком, Лапшин дипломатично признал, что некоторые разночтения есть, и они несколько связывают руки.

Гендиректор ССУ-5 Сергей Хомяков сообщил лишь, что, конечно, готов достроить. Если будут финансовые перспективы.

Отметим, в случае расторжения контракта городом, как правило, следуют затяжные суды. Параллельно нужно будет заказывать новый проект и разыгрывать новый конкурс. Пример первой попытки, растянувшейся на семь месяцев, показателен.

Тем временем то же ССУ-5 в июле нынешнего года выиграло конкурс на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Верхний сад» в Петергофе за 1,3 млрд рублей. Деньги дал Минкульт. Виктор Смирнов, 47news