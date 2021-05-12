В Петербурге покажут послание Саши Купаляна «Адамовым детям»

В 2018 году медиа восхищались «Гибелью городов» Александра Купаляна — небольшой выставкой в московской галерее, восемью картинами, которые хвалили за драматизм. С тех пор Купалян заматерел — например, сейчас он делает мурал в московском Музеоне, у здания святая святых — Третьяковской галереи.

Выставка Купаляна в Петербурге обещает быть не менее драматичной — проект «Адамовым детям» задуман как «послание потомкам Адама», художник решил осмыслить образы Писания. В его манере — энергичной, полнотелой живописи с плотными цветами и мускулистой динамикой — это должно получиться эффектно. Организаторы говорят о монументальности вещей, о том, что художник призывает преодолеть «мнимую актуальность», отойти от войн и разрушений, проще говоря, сделать мир лучше. Призыв не нов, но оттого не менее полезен.



Выставка Саши Купаляна «Адамовым детям» пройдёт в «Севкабель Порту» (литера Д по Кожевенной, 40, третий этаж) со 2 по 21 июня.



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«Фонтанка.ру»

