FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге покажут послание Саши Купаляна «Адамовым детям»

В «Севкабель Порту» пройдёт выставка Александра Купаляна «Адамовым детям» — обещают монументальный размах и библейский пафос. Новый проект Купаляна — воззвание к человечеству и призыв исправить мир.

ПоделитьсяПоделиться

В 2018 году медиа восхищались «Гибелью городов» Александра Купаляна — небольшой выставкой в московской галерее, восемью картинами, которые хвалили за драматизм. С тех пор Купалян заматерел — например, сейчас он делает мурал в московском Музеоне, у здания святая святых — Третьяковской галереи.

Выставка Купаляна в Петербурге обещает быть не менее драматичной — проект «Адамовым детям» задуман как «послание потомкам Адама», художник решил осмыслить образы Писания. В его манере — энергичной, полнотелой живописи с плотными цветами и мускулистой динамикой — это должно получиться эффектно. Организаторы говорят о монументальности вещей, о том, что художник призывает преодолеть «мнимую актуальность», отойти от войн и разрушений, проще говоря, сделать мир лучше. Призыв не нов, но оттого не менее полезен.

Выставка Саши Купаляна «Адамовым детям» пройдёт в «Севкабель Порту» (литера Д по Кожевенной, 40, третий этаж) со 2 по 21 июня.

6+

«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний