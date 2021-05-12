УЕФА начал расследование в отношении «Барсы», «Реала» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» по делу о создании Суперлиги. Об этом сообщили 12 мая на официальном сайте УЕФА.



«В соответствии с пунктом 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» из-за связи с проектом так называемой Суперлиги», — говорится в заявлении УЕФА.