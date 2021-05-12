УЕФА начал расследование в отношении «Барсы», «Реала» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» по делу о создании Суперлиги. Об этом сообщили 12 мая на официальном сайте УЕФА.
«В соответствии с пунктом 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом» из-за связи с проектом так называемой Суперлиги», — говорится в заявлении УЕФА.
О создании Суперлиги Европы было объявлено 19 апреля. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Подробнее о том, что такое Суперлига и зачем ее было вообще создавать, читайте в материале «Фонтанки».
Девять из 12 клубов-основателей Суперлиги официально вышли из проекта. Они договорились с УЕФА, их накажут только урезанием доходов. Сообщалось, что «Барсу», «Реал» и «Ювентус» ждут более серьезные санкции.